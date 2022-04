Placeholder while article actions load

Incluso resulta difícil hablar de críticas, cuando no se ha puesto ni la mitad de la energía en tratar de especificar o aportar a su éxito, sino solo deslegitimar su trabajo y a repetir como mantra que “la sensación de Rechazo crece”. Por supuesto que crece cuando se invierten millones de pesos en publicidad para llamar a votar en contra de la nueva Constitución, mientras el Apruebo no cuenta con portadas, ni largas entrevistas sosteniendo mentiras en pos de sus intereses o apariciones en redes sociales que confundan a los usuarios. Es cosa de abrir YouTube o Facebook para encontrarse con llamados histéricos que instan a votar en contra del proceso constituyente, sea cual fuere el resultado de su trabajo.

Del proceso constitucional se ha dicho de todo: que reemplazarán la bandera y el himno; que se le cambiará el nombre al país, que nadie tendrá derecho a la propiedad privada; que no podrás elegir la educación de tus hijos; que si una persona mapuche comete un delito contra una winka (no mapuche), los tribunales indígenas fallarán en contra de la última; que no se podrán vender helados porque si no se consideraría comercializar el agua; que los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”.