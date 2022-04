Placeholder while article actions load

Alexa Schriempf, una escritora de Alejandría, está trabajando en un libro de memorias que incluye la experiencia de su madre. Más de 5 millones de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la brutal invasión de Moscú, según un informe de las Naciones Unidas de la semana pasada. Eso me hace preguntarme: ¿cuántos de los niños forzados a abandonar sus hogares —algunos escapando por tren, otros a pie— volverán a ver a sus padres? ¿Cuántos se convertirán en huérfanos de guerra, como mi madre? ¿Cuántos terminarán criando hijos con una familia fantasma, como yo?

Mi madre huyó de Járkov en 1943, con nueve años. Atrapadas entre los alemanes en el oeste y los rusos al este, mi madre, junto a su hermana mayor Galina, se escaparon primero en el auto de un oficial nazi y luego a pie. No tenían pasaportes, ni documentos, ni una muda de ropa adicional. Solo tenían un álbum de fotos, el cual se perdió a los pocos días debido a la raspútitsa, o temporada de lodo, un fenómeno estacional que sucede dos veces al año que ni siquiera los tanques pueden superar. Raspútitsa no es una palabra que mi madre conocía, a pesar de su ruso nativo. Sin embargo, sí recuerda bien cómo el lodo succionaba sus pies y la jalaba hacia abajo.

Cuando mi madre describe su huida por Europa, no habla de su dolor sino de las botas que usaba su hermana: eran unos zapatos arrancados del cuerpo de un soldado muerto y que luego tuvieron que ser cortados de los pies ennegrecidos y ensangrentados de mi tía. Aún así, las chicas siguieron caminando. Primero a través de Polonia y luego de países que aún no existían y otros que ya no existen: Hungría, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia.

Dos años después de su huida, las hermanas fueron separadas en la frontera alemana. En el caos que siguió, el nombre de mi madre —que solo existía en sus labios— cambió una y otra vez. Fue germanizado, luego americanizado, y finalmente sepultado bajo el apellido de su esposo. Su identidad, un último vínculo con su tierra natal, se había extraviado.

En 2014 encontré el obituario de mi tía en línea. La última persona que podría haber respondido las preguntas de mi madre sobre lo que le había pasado a su familia había fallecido 18 meses atrás. Mi tía vivió hasta bien entrada la vejez y dejó a una hija que lleva el nombre de mi madre. La última línea del obituario era una súplica para cualquiera que lo leyera: ¿Dónde está su hermana desaparecida?

Llamé a mi madre a medianoche, despertándola. “Mamá, encontré a Galina”, le dije. La voz de mi madre se despertó en un instante: “Rápido, dime, ¿está viva o muerta?”.

Siete décadas de preguntas se disolvieron en segundos. Galina había emigrado a Canadá unos meses antes de que mi madre buscara refugio en Estados Unidos. Mi tía había estado viviendo a cinco horas en auto, en Toronto. Había encontrado al fantasma que acechaba a nuestra familia, pero ya no estaba aquí. Al menos ahora sabíamos qué había sido de su vida.

En 2019, mi madre y yo viajamos a Járkov. Fuimos a buscar registros, pistas, cualquier cosa que nos condujera a los nombres de sus padres, sus lugares de nacimiento u otras respuestas. Resultó que Galina no había hablado de su familia, ni siquiera con su hija. Al igual que yo, mi prima había crecido con un fantasma.

Járkov recibió con los brazos abiertos a mi madre de 85 años. Los extraños le sonrieron y asintieron con expresiones de conocimiento mientras escuchaban los recuerdos de mi madre. Cinco personas muy amables —quienes ahora son mis amigos en Facebook, Telegram y por correo electrónico— generosamente donaron su tiempo para ayudar a mi madre en su búsqueda.

En la sala de lectura de los archivos estatales de Járkov, en un edificio silencioso en una calle tranquila sombreada por tilos, logramos tener en nuestras manos la “confesión” escrita a mano por mi abuelo. A través de la tinta azul que se había desvanecido a un tono púrpura, mi madre tocó a su padre por primera vez desde que tenía tres años. Tuvimos en nuestras manos el documento de arresto, el que mi madre había visto arremetido contra el pecho de su padre en 1937, antes de que fuera arrancado de la puerta de su casa y desapareciera para siempre. Descubrimos su fecha y lugar de nacimiento, y el patronímico de su esposa, mi abuela. Contemplamos el nombre completo de mi madre en su escritura cirílica original y aprendimos, de manera definitiva, cómo se escribía.

En la acera, afuera del edificio de los archivos, el bastón de mi madre dejó de sonar de repente. Cuando se detuvo, su rostro reflejó maravilla y una alegría triste. “¡Mi nombre está en el registro! ¡Existo!”.

Es una ironía perversa que el meticuloso registro de la máquina de matar de Iósif Stalin haya preservado este pedacito de mi abuelo, quien fue ejecutado dos meses después de su arresto y cuyo cadáver fue arrojado a una fosa común en las afueras de Járkov, junto con otros 4,000 ucranianos perseguidos.

En la Rusia de Vladimir Putin, las regulaciones que legalizan el uso de fosas comunes durante los conflictos militares entraron en vigor el 1 de febrero.

El mes pasado le pedí a una amiga que por favor se fuera de Járkov. No quiero que pierda a su familia, como le pasó a mi madre. Ella ha elegido quedarse con sus seres queridos.

A veces me despierto por la noche, con temor de revisar mi teléfono y enterarme que Ucrania ha caído. Busco en Facebook señales de mis amigos. Publican poco. No sé cómo preguntarles: ¿sigues vivo? Por lo que en lugar de hacer eso, reviso sus estados. “Visto por última vez hace 46 minutos”. “Visto por última vez hace tres horas”. Algunos han dejado de iniciar sesión. Me digo a mí misma que sus teléfonos no funcionan pero que están sobreviviendo. “Son ucranianos”, me recuerdo a mí misma, así que sobrevivirán, tal como lo hizo mi madre.

El primer día de la invasión, mi madre me dijo: “Esta guerra es mucho peor de lo que yo sufrí. Mi guerra no fue nada comparada con esto. Aquella fue solo ¡pop! ¡pop!”. Cuando intenté entender el concepto de algo “peor” que la Segunda Guerra Mundial, me concentré en lo que mi madre no había mencionado: las preguntas sin respuesta con las que vivió, los fantasmas que rondaron su vida, y gran parte de la mía. Actualmente, otra generación va rumbo a ese mismo camino terrible. ¿Cuántos millones más vivirán con fantasmas?

