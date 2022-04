Placeholder while article actions load

Pensé en decir algo, en señalar que no se debe generalizar tanto al momento de describir a las personas en situación de calle. Pensé en decir que estábamos hablando de individuos, de personas, cada una con su propia historia. Pero para el momento en que había decidido lo que podía decir, la conversación había pasado a otra cosa. Me avergüenza admitir que no dije nada.