Placeholder while article actions load

“Planeé cómo llevar a cada uno de esos jóvenes a Ocaña, cómo se debían entregar los militares para que los asesinaran y los hicieran pasar como muertes en combate… en realidad eran asesinatos de seres humanos inocentes que no tenían ningún vínculo con algún grupo al margen de la ley. Me convertí para ustedes, familias de las víctimas, en una máquina de muerte”, reconoció el sargento segundo retirado Sandro Pérez Contreras, uno de los procesados.

Esta fue la primera audiencia de reconocimiento en el caso de los llamados ‘falsos positivos’, en los que el Estado presentó a civiles inocentes asesinados como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado 6,402 víctimas en casi todo el territorio nacional.

Escuchar a los victimarios reconocer públicamente que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad es una de las recompensas a quienes han defendido el proceso de paz de los ataques provenientes de varios sectores, principalmente del partido de Gobierno. Pero si estas son las consecuencias de un sistema que sometió a su propio pueblo, el reconocimiento de esto debería llegar al eslabón más alto, algo que no ha sucedido.

Primero denuncias de organizaciones no gubernamentales y luego informes de prensa confirmaron que durante el operativo murieron civiles, entre ellos dos líderes comunitarios, un gobernador, un mujer embarazada y un niño.

Durante el debate, se conoció que serían 13 y no 11 los muertos durante el operativo y se denunciaron las que serían graves fallas en la orden de operación, pues los militares atacaron el bazar buscando a unos pocos disidentes (exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sabiendo que había decenas de civiles allí. Los congresistas citantes aseguraron que el operativo violó el Derecho Internacional Humanitario.

Molano no explicó por qué se dio la orden de entrar disparando y en cambio defendió la acción militar, como lo ha hecho desde que se conocieron las primeras denuncias. Utilizó la estigmatización de toda esa región y volvió al discurso de criminalizar a los campesinos que siembran coca, para justificar los civiles muertos. “Aquí no es que una mujer embarazada haya muerto en un operativo militar, aquí no es que un menor de edad haya muerto en un operativo legal de la Fuerza Pública, aquí la pregunta es, ¿qué hacían menores de edad en un narco-bazar de los grupos guerrilleros y criminales de este país”.