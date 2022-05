Placeholder while article actions load

Aunque tras la liberación de mi madre, tanto mí como a mi familia nos regresó la respiración, seguimos con síndrome de estrés postraumático porque nos acostumbramos a vivir secuestrados por la ansiedad. Desde su arresto, yo sentí que me había subido a una montaña rusa que no paraba de subir, pero no podía detener el carro porque tenía una misión urgente: salvar la vida de quien me la dio.