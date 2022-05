Placeholder while article actions load

En una reunión con representantes de Morena y otros partidos aliados, el mandatario cubrió de halagos a López Hernández y consiguió que los asistentes aplaudieran con entusiasmo mientras coreaban: “Presidente, presidente”. López Obrador agregó: “Nos ayuda mucho con los acuerdos con los legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el poder Judicial. Me ayuda, me aligera la carga…”.

La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para ese momento no había logrado articular una mayoría legislativa alrededor de ese importante encargo presidencial. El presidente había pedido a Julio Scherer, quien ocupaba la Consejería Jurídica de la Presidencia, que no interviniera, por lo cual no tuvo margen para resolver el asunto. Y Ricardo Monreal no había podido desatorar el trámite con la oposición.