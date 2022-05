Placeholder while article actions load

Atacar a la prensa no solo sale gratis sino que trae sendos réditos políticos. Lo sabe mejor que nadie en América Latina el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha hecho de la arremetida diaria contra periodistas locales y extranjeros que cubren el país su principal estrategia de comunicación.

A mediados de 2019, cuando López Obrador llevaba en el gobierno menos de un año —casi el mismo tiempo que yo en México—, conversé con periodistas mexicanos acerca de lo que me parecía una preocupante escalada de ataques a la prensa lanzados desde el estrado más importante de la nación.

Por esa época, luego de que algunos medios informaran de los recortes presupuestarios y de personal que el gobierno realizaba en el sector salud, López Obrador llamó a quienes informaban al respecto “hampa del periodismo” . El presidente se quejaba ya de que había medios, como el semanario Proceso , que no se portan “ bien con nosotros ". Los periodistas bien portados, abundaba AMLO, son los que apoyan “las transformaciones” —como la suya, claro—. Los “buenos periodistas”, además, son “prudentes”, dijo también por esos días , “porque si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede”. Las amenazas, de entonces a ahora, son cada vez menos veladas.

Varios de los periodistas con quienes hablé entonces pensaban que se trataba de una exageración y me dijeron que, si bien López Obrador había cometido excesos en su trato con los medios, distaba mucho de ser una amenaza tan seria como Trump. “¿Andrés Manuel? —me dijo claramente una— No, no lo veo. Es un demócrata que cree en la labor de la prensa”.