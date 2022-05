Placeholder while article actions load

Desde los instantes posteriores al desplome del intertramo de las estaciones Olivos-Tezonco las autoridades prometieron que se haría justicia. “ No hay impunidad para nadie ”, ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia ofrecida en Palacio Nacional el día después. “Tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas ”, planteó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. “No se va a ocultar absolutamente nada”, redondeó aquel día el mandatario.

A la vuelta de los días, todo ha quedado en dichos. Nadie ha pisado la cárcel por las 26 muertes. Las autoridades han privilegiado la llamada justicia restaurativa, es decir reparar el daño causado a las familias de las víctimas, pero sin castigar a los culpables de la tragedia. Una acción no debería suplir a la otra. Qué bien que se indemnice a los deudos, es lo menos que pueden hacer los responsables de la tragedia. Pero qué lamentable que eso implique el perdón a quienes incurrieron en una desidia criminal.

Sin embargo, el tercer y definitivo peritaje de DNV fue ocultado recientemente por órdenes de la propia jefa de Gobierno. Lo descalificó el 4 de mayo porque la responsabilidad ya no apunta solo a problemas estructurales y de construcción, sino que ahora señalan a su gobierno en presuntas omisiones en la conservación de la línea colapsada. De hecho, el diferendo del gobierno capitalino con DNV es porque la empresa incluyó en su análisis de causa-raíz del desplome la falta de mantenimiento .

Como el tercer peritaje de DNV ya no acusa sólo a los pernos, sino también apunta hacia negligencias en su gobierno, Sheinbaum descalificó el reporte de la empresa a la que antes elogiaba. “Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, dijo en una conferencia de prensa un día después del aniversario de la tragedia. Aprovechó el momento para sugerir que el peritaje de DNV era parte de una confabulación de quienes identificó como “adversarios”, sin precisar si se refería sólo a los de oposición o también a los de su propio partido (por ejemplo, el canciller y también exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, su contrincante en la búsqueda de la candidatura presidencial de 2024).

Si la jefa de Gobierno se hubiera tomado el tiempo de leer la investigación de MCCI, se hubiera dado cuenta de que la información publicada no culpa a su gobierno de la tragedia, sino que se enfoca en señalar la diversidad de factores que influyeron en el desplome. Porque no hubo solamente un responsable. Las causas del colapso en la línea 12 son múltiples y, por tanto, la responsabilidad es compartida por constructores y autoridades previas y actuales. Cruzar acusaciones o deslindarse no sirve para esclarecer el caso. Mejor deberían asumir con valentía y honestidad lo que les toca. De otra forma, ratificarán la victoria de lo que prometieron combatir: la impunidad.