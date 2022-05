Placeholder while article actions load

Esas imágenes y voces son las que resonaron en mí cuando empecé a escribir la trama de Nudo mixteco. Pensé en la añoranza de regresar a mi comunidad oaxaqueña y me di cuenta de que me hallaba a la deriva de muchas historias que deseaba contar, pero tenía que ser de una forma dignificante y no alejada de la realidad que tenemos. Caminé reconociendo las veredas de mi pueblo, las cocinas, las asambleas, los entierros: espacios públicos donde se generaban las conversaciones más íntimas.