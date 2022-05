Placeholder while article actions load

Finalmente, la semana pasada, tras 70 días de la brutal guerra que solía descartar, Afinogenova publicó un video en español en YouTube. “Me estoy grabando yo sola (…) no habrá gráficos ni efectos especiales a los que están acostumbrados”, afirma. “Es verdad que les debo una explicación”. Afinogenova procede entonces a anunciar su renuncia de Russia Today. “Básicamente no estoy de acuerdo con esta guerra”, explica. “Nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecte a la población civil, nunca la voy a entender, nunca la voy a justificar”. Afinogenova luego parece insinuar la verdadera naturaleza de Russia Today: “No voy a entrar en si el medio en el que he trabajado durante todos estos años lo hace o no. La verdad es que ni lo sé. Hablo por mí: yo no voy a hacer propaganda de guerra”.