La palabra que lo engloba todo es “comunidad”. Orsai es una comunidad que, al amparo de la marca personal del propio Casciari, no ha parado de crecer en solidez desde que en 2011 el blog experimentó su primera metamorfosis y se convirtió en una publicación periódica en papel. En su nueva sede porteña, por supuesto, también hay una sección de librería.

La intervención de Orsai taladra diagonalmente en lo que se ha dado en llamar economía de la atención. Aunque se originara en la teoría económica a finales del siglo pasado y cristalizara en nociones como la sobrecarga informativa o la infoobesidad, la economía de la atención es ahora una nube de conceptos que van desde el diseño y la experiencia de usuario en los dispositivos tecnológicos hasta las campañas publicitarias, pasando por el decrecimiento de la capacidad de concentración, la pedagogía o el debate por las métricas de la lectura de medios digitales . No es un campo de estudios o de negocios bien definido y, sin embargo, se ha convertido en una idea transversal y omnipresente que vibra en la médula ósea de nuestro tiempo.

La explora Roger Casas-Alatriste en su pódcast Su atención por favor , mediante entrevistas con profesionales de ámbitos diversos de la comunicación. Entre otros, Elena Neira habla sobre Netflix, María Jesús Espinosa de los Monteros acerca de universo audio, o Daniel Innerarity sobre la posibilidad de una filosofía de la pausa. Uno de los capítulos más sorprendentes es el dedicado a María Murillo, Paula Muñoz, Daniela Mcarena y Gabriela Campbell, las fundadoras de Ac2ality, la cuenta de TikTok que suma tres millones y medio de seguidores con sus vídeos que resumen con imagen, texto y efectos una noticia en menos de un minuto. Sus directoras explican la génesis del proyecto en términos de simplificación: sin el hábito de leer los diarios en papel y acostumbradas a informarse solo mediante titulares y redes sociales, no acababan de entender los artículos de los periódicos y decidieron diseñar su propia manera de transmitir las noticias del día.

Todo se expande. Es la reacción principal ante el estrés de esa nueva economía de la atención. La editorial Anagrama ahora envía cada viernes un sofisticado boletín y produce pódcasts donde conversan entre ellos sus autores. The New York Times o El País ya no son diarios, sino plataformas de contenidos que incluyen documentales o videojuegos. El museo Pompidou o el de Arte Latinoamericano de Buenos Aires también han transformado su página web en una plataforma que dialoga con la dimensión física del museo y la multiplica. Constituye la tendencia general de los centros culturales y los medios de comunicación. Sumar a su práctica nuevos ámbitos y experiencias.