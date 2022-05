Placeholder while article actions load

“Soy puto”. Así me identifico. Antes que enunciarme gay u homosexual, prefiero decirme puto, marica. Hasta recojo el guante con el que me grita trolo . Me apropio de esos términos. Esas palabras que durante años fueron latigazos en mi lomo niño, esos insultos que tallaron constantemente el clóset en el que me asfixié por años, hoy las hago mías.

Está bien saberse homosexual, ser orgullosamente gay. Lo que no está bien es usar cualquiera de estas palabras para atacarnos, convirtiéndolas en humillación y amenaza. Este dolor e insulto se traduce en problemas de salud mental. Según una encuesta realizada por The Trevor Project, 45% de jóvenes LGBT+ de Estados Unidos que respondieron consideraron suicidarse durante 2021.

Y al odio de la calle e instituciones le debemos sumar la poca o nefasta representación de nuestras existencias en los medios. Lo vemos en la labor de cines y series que donde leen gay automáticamente trazan una caricatura frágil. Ellos se olvidan —eligen olvidar, mejor dicho— que son las maricas, las tortas, las travas las que han luchado y obtenido el matrimonio igualitario, que las piedras que volaron desde StoneWall hasta las protestas latinoamericanas parten de manos mariquitas y lenchas. Ignoran la fuerza que hay que tener en este mundo tan odiante para ser LGBT+. Dicen que lo que no se nombra no existe. Nosotres llevamos años nombrándonos y existiendo, aunque muchos se hagan oídos sordos.

Mi ser puto no es norma, cada quien construirá su “putez” como quiera y pueda. No es lo mismo mi construcción citadina que un recorrido lejos de la capital. Nacer en un país con leyes LGBT+ nos forma de una manera distinta a los que no. Entonces, ¿por qué estaríamos todos bajo un mismo término? Para encontrarnos, reflejarnos, entender que existimos, que ese alivio de acompañarnos sea potencia para visibilizar urgencias, hacer frente a las amenazas, conquistar los derechos que nos corresponden, y por sobretodo: ser celebración y orgullo.

Con esto no busco el visto bueno de nadie, porque como dijo Dominique Jackson, actriz trans protagonista de la serie Pose, “ustedes no tienen el poder de aceptarme o de tolerarme, les quito eso, ustedes me van a respetar”. Nunca será lo mismo la palabra Puto como la usaba en 1997 la banda Molotov haciendo que todo un estadio grite “matarile al maricón” a como la enuncio yo hoy ya no desde el castigo sino desde la identidad. Así, yo afirmo que nadie va a imponerme quién soy ni cuál es la palabra que me nombra. Día a día me construyo puto y lo sumo a todo lo demás que soy.