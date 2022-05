Placeholder while article actions load

No te atrevas a apartar la mirada del horror sangriento que dejó 10 personas muertas en Buffalo, Estados Unidos. Ni te atrevas a calificar al perpetrador como el caso de una persona excepcionalmente “perturbada”. Esas víctimas de la comunidad negra fueron asesinadas por la supremacía blanca, la cual en la actualidad crece en un suelo fértil alimentado no solo por racistas radicales y marginales sino también por políticos y otros oportunistas que se hacen llamar parte del mainstream .

Sí, la teoría es risible a simple vista, pero no debemos reírnos. Esta fantasía paranoica mató a nueve feligreses negros en la Iglesia Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, en 2015. Asesinó a 11 feligreses judíos en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh, en 2018. Mató a 23 personas , en su mayoría latinos, en un Walmart en El Paso en 2019. Y ahora ha causado la masacre en Buffalo, Nueva York.

Conozco a Carlson. Fui invitado frecuente en su programa de televisión con poca audiencia en MSNBC hace años. Carlson es lo suficientemente inteligente y bien educado como para saber que no existe ninguna camarilla secreta conspirando para “remplazar al electorado actual”. Pero al jugar con esta dinamita racista, ha convertido a su programa nocturno en el de mayor audiencia en la televisión cable, por mucho.

Una encuesta realizada este mes por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos reveló que casi la mitad de los republicanos está de acuerdo al menos hasta cierto punto con la propuesta de que existe “un grupo de personas en este país que está intentando reemplazar a los estadounidenses de nacimiento con inmigrantes que estén de acuerdo con sus puntos de vista políticos”. Ya no estamos hablando de una teoría radical marginal. Se está volviendo algo central en la cosmovisión del Partido Republicano moderno.