El gobierno no quiere ser la causa de la violencia y, por lo tanto, la instrucción es que eviten a toda costa la confrontación. Las bandas delictivas han aprovechado la oportunidad para afianzar su respectivo control sobre el territorio y también sobre el escenario mediático.

La apuesta gubernamental aún no ha probado ser efectiva —marzo fue el mes con más homicidios dolosos en lo que va del año— y cabe temer que esté parada sobre un equilibrio muy precario e insostenible en el mediano plazo.

Frente a estos desafíos la orden presidencial es no devolver el fuego. No responder con violencia a la violencia. Se trata de una orden peculiar que rompe con el paradigma prevaleciente no solo en México, sino en el mundo entero.