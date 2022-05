Placeholder while article actions load

En resumen: no es motivo para entrar en pánico, pero merece vigilancia. Los padres también deben tener cuidado con las especulaciones sobre la enfermedad. Todavía hay muchas cosas que no sabemos.

Como si los padres no tuvieran ya suficiente de qué preocuparse —una pandemia de COVID-19, una escasez de fórmula para bebés— ha aparecido ahora una nueva dolencia misteriosa que afecta a niñas y niños pequeños en forma de hepatitis aguda.

La enfermedad parece concentrarse en los niños más pequeños. Según los CDC, la mayoría de los afectados tiene menos de cinco años , y la edad promedio es de apenas dos años. Muchos son niños que estaban previamente saludables y que no tenían condiciones médicas subyacentes conocidas. Se han detectado casos en 25 estados y no existe un patrón geográfico claro.

Hasta el momento se desconoce la causa. “Hepatitis” es un término general para definir la inflamación del hígado, la cual tiene muchas causas. Se sabe que los virus de la hepatitis A, B y C (y con menos frecuencia, los virus de la hepatitis D y E) inducen la inflamación del hígado. En los adultos, el alcohol es otra de las principales causas de hepatitis. Ciertos medicamentos y toxinas también pueden perjudicar el hígado y provocar una inflamación grave. Sin embargo, ninguno de las y los niños afectados dio positivo para los virus de la hepatitis ni se les detectó alguna exposición a alcohol, medicamentos o toxinas.

Si bien el adenovirus es una hipótesis principal, podría resultar ser puramente una asociación, no una causalidad. Después de todo, los adenovirus normalmente no causan inflamación del hígado en personas sanas. Además, han existido desde hace años sin estar vinculados a la hepatitis aguda.

Otros se han preguntado si dos años de uso de cubrebocas y distanciamiento social podrían haber provocado que el sistema inmunitario de los niños sea menos capaz de combatir los virus existentes. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no existe una asociación con la vacuna contra el coronavirus, porque la mayoría de los niños con esta hepatitis no tienen la suficiente edad como para calificar para la vacunación.