La semana del 9 de mayo la criptomoneda LUNA se derrumbó: perdió 98% de su valor, pese a ser una “criptomoneda estable”, y arrastró consigo a todas las demás. Algunos de quienes invertimos en LUNA nos llevamos un duro golpe económico, pero nos recuperaremos. Sin embargo, para otros era todo su dinero, los ahorros de una vida. Es por ellos por quienes más preocupados debemos estar. Aún pueden perder algo más preciado. Esto aún no termina.

Entiendo la reacción de familiares o amigos ante el tropiezo de las aproximadamente 600,000 personas en todo el mundo que invertimos en LUNA —una de las diez criptomonedas con mayor capitalización de mercado cuando comenzó su caída— y perdimos una gran cantidad de dinero. Incluso el impulso de soltar un “te lo dije” o hacer una pregunta tras otra para intentar comprender qué pasó. Pero simplemente no es el momento de reproches o burlas, en especial hacia los más afectados.

Es el momento de apoyarles, se entienda o no lo que han vivido. Para comprenderlo es necesario explicar lo que se experimenta al formar parte de una comunidad así. No digo “comunidad” a la ligera: para algunos de quienes invierten la mayor parte de su patrimonio en las criptomonedas, en especial aquellos que lo juegan todo a una sola, deja de ser una simple inversión en un producto para adquirir un sentido de pertenencia. En el caso de LUNA, su nombre en redes sociales es #LUNAtics .

Esa “conexión” entre inversor y token no se desarrolla de un día para otro. Por lo general uno entra a este mundo tras oír hablar de Bitcoin, la principal criptomoneda. Si todo va bien en los primeros días, es probable que el siguiente paso sea adquirir un poco de Ethereum. Eventualmente se llega al mundo de las altcoins . Su mayor volatilidad las hace una apuesta mucho más arriesgada que Bitcoin, pero hace más factible lograr ganancias importantes si uno invierte en el momento correcto. Y es entonces cuando se generan los lazos más fuertes entre inversores y criptomonedas.

Una recomendación básica en el mundo cripto es siempre diversificar y repartir tu portafolio entre varios tokens, para así protegerse en caso de algún derrumbe. El detalle está cuando solo uno tiene un mejor rendimiento que el resto. Así fue con LUNA: su crecimiento en 2021 no tuvo igual entre las 100 criptomonedas principales en el mercado, lo cual la hizo ganar más y más seguidores.

Una dura caída hasta 44 dólares en enero de este año fue solo el preludio de nuevos repuntes hasta alcanzar el que quedará como su máximo histórico: 119.55 dólares por LUNA el martes 5 de abril, mientras casi la totalidad del mercado seguía estancado o a la baja. LUNA ya no era simplemente un token más en el portafolio. Y el grupo de #LUNAtics, y su fe en el potencial de mayores rendimientos, seguía creciendo. Los más optimistas incluso la veían llegando a los 1,000 dólares .

Esta no era la única comunidad en el mundo cripto, por supuesto. Bitcoin tiene aún muchísimos defensores, lo mismo que Ethereum. Altcoins como Cardano, la célebre Dogecoin —hecha famosa por Elon Musk— o las ligadas al metaverso son también algunas favoritas. Formar parte de estas comunidades no tiene nada de malo per se, pero sí puede ser un paso adelante para dejar de ser solo un inversionista y convertirse en un fan, como si de un equipo de futbol se tratara.