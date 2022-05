Placeholder while article actions load

La realidad es que nadie ha hecho nada desde Columbine en 1999, o Virginia Tech en 2007, o Sandy Hook en 2012, o Parkland en 2018, y prácticamente no existe ninguna posibilidad de que alguien vaya a hacer algo ahora. No importa que estemos hablando, otra vez, de niños. Nada sucedió luego de que niñas y niños inocentes fueran masacrados la última vez, o la anterior, y nada se hará al respecto hoy. Nada pasa aunque ocurra en las escuelas primarias, o supermercados, o campus universitarios, o iglesias. Como siempre, cederemos ante aquellos cuyos temores superan el derecho de los demás a seguir viviendo.

Quienes sobrevivimos podemos negar con la cabeza y preguntar “¿por qué?” mientras que al mismo tiempo, en secreto, nos sentimos afortunados de que no fuimos nosotros o alguien a quien amamos quienes tuvimos que pagar el precio. Y esa también es una de las razones por las que no se hará nada. Porque no nos afectó. Podemos sacar eso de nuestras mentes y decir: “¡Qué horrible tragedia!”. Pero no tenemos que hacer mucho más.