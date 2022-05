Placeholder while article actions load

En agosto de 2018 Amnistía Internacional publicó una contratapa en The New York Times, en donde con la imagen de una percha se le pedía al Senado que dijera “adiós” al aborto en condiciones de clandestinidad. Aquella contratapa finalizaba con la frase “The world is watching” (El mundo está observando). Esa misma contratapa podría reeditarse hoy con la situación de los Estados Unidos. El mundo y los movimientos de mujeres estamos mirando qué sucede en ese país. La ola verde llegó para quedarse y las intenciones de imponer retrocesos no podrán calmar su oleaje.