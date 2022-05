Placeholder while article actions load

Me pregunté si debía considerar no enviar a mi hija a la escuela el miércoles, por temor a que apareciera algún imitador del asesino. Algún tirador solitario que entrara a su escuela en busca de “objetivos fáciles”.

Racionalmente, sé que las posibilidades de que mi hija muera en un tiroteo en su escuela son de una en 10 millones . Pero eso no significa nada para mí. Me preocupa la estadística de ese uno.

Anoche permití que mi hija durmiera en mi cama, un evento raro que no pasó desapercibido para ella. “Pensé que habías dicho que no podía dormir contigo entre semana”, me dijo. En ese momento, tuve que hacer otra estimación: ¿Le cuento sobre las muchas familias que están de duelo? ¿Le explico que necesitaba tenerla cerca porque docenas de padres a cientos de kilómetros de distancia ya no tenían ese lujo? ¿Debía concluir explicándole una vez más la importancia de escuchar a sus profesores, en especial durante esos simulacros “especiales”?