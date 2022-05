Placeholder while article actions load

México inició un combate sin diagnóstico claro. No se analizó el nivel de involucramiento de grupos criminales con empresas formales y grupos políticos, el grado de penetración de la cultura delincuencial, la resiliencia de las organizaciones criminales ante la destitución de sus líderes o su capacidad de fuego. Mucho menos se revisó la capacidad de las instituciones. Simplemente se pensó que la fuerza armada terminaría con la violencia.

México carece de un paraguas narrativo a partir del cual se comprendan las violencias —en plural— las causas y los factores que las detonan. No se analizan los sustratos sociales, económicos y políticos de las violencias, así como las diferentes responsabilidades institucionales que han permitido su proliferación.

La explicación que se suele dar a la violencia armada es el enfrentamiento entre grupos criminales para controlar territorios para el trasiego o venta de la droga. A fuerza de repetición, la sociedad ha tomado esto como un hecho. La narrativa oficial y la mayoría de los medios se centra en casos y no en fenómenos, en eventos y no en problemas estructurales. No es de extrañar que la indignación social solo se detone cada tanto y con casos emblemáticos. Una vez que se despresuriza el caso, se diluye la atención.