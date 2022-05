Placeholder while article actions load

Hace un mes, en Colombia no se imaginaba posible el resultado de la primera vuelta de la elección presidencial: Gustavo Petro, el candidato que representa a la izquierda y hasta ahora favorito indiscutible en todas las encuestas, enfrentará en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández, el independiente que personifica al populismo de derecha y hasta hace cuatro meses no llegaba a 5% de la intención de voto.

Colombia votó por el cambio y en contra del stablishment que ostentaba el poder desde hace décadas. Ya sea con Petro (40.32% de la votación) o con Hernández (28.15 %), no serán los mismos de siempre quienes gobernarán el país. Lo que no queda claro es qué clase de cambio se elegirá en el balotaje del 19 de junio.

El mensaje más contundente del electorado fue dejar fuera de la contienda a Federico “Fico” Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia. El candidato del presidente Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe Vélez apenas alcanzó poco más de cinco millones de votos (23.91%). La maquinaria del gobierno no funcionó y Fico cargó con la imagen desfavorable de Duque —quien tiene una desaprobación de 69% —, además de tener una candidatura débil, con propuestas pobres, falta de empatía con la ciudadanía y poco o nulo apoyo de los pesos pesados de su partido.

Su campaña seguramente continuará como en las últimas semanas: recorriendo el país y haciendo las mismas promesas de acabar con la “ robadera ” y corregir el déficit fiscal. Su estilo, en tarima o en TikTok, le ha hecho conseguir adeptos porque es visto por sectores que no se deciden por Petro, pero tampoco quieren mantener al uribismo en el poder, como un viejito confiable y divertido. Al estilo populista de políticos como el expresidente estadounidense Donald Trump, habla a la gente de forma simple y promete cosas tan básicas como que todos los colombianos conocerán el mar.

En su discurso, Petro ya delineó lo que va a ser su campaña contra Hernández en los próximos días. En su discurso tras los resultados, dijo: “Hay cambios que son al vacío, hay cambios que no son cambios, son suicidios”, “la justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad” y “la corrupción no se combate con frases de TikTok”. La maquinaria que fue diseñada para atacar en la campaña al uribismo ahora se dirigirá a evitar que Hernández sume más votos.