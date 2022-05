Placeholder while article actions load

¿Por qué su derrota? En 2019 y en 2021 millones de ciudadanos se movilizaron en protestas — algunas violentas — que duraron meses. El uribismo creyó que el descontento había pasado. Tanto, que el presidente Duque dijo en una entrevista hace poco que, si pudiera relanzarse, saldría reelegido. Estaba equivocado. Los votantes no solo castigaron a su gobierno dedicado a “homenajear amigos con cargos del Estado, a repartir contratos y a pasear con su hermano por el mundo”, como lo escribió el periodista Daniel Coronell, sino a los partidos que lo respaldan.

Como él mismo dijo a CNN tras su triunfo, ganó porque generó emociones alrededor de una frase sencilla: “No mentir, no robar, no matar, no traicionar, cero impunidad”. Por él votaron las regiones centrales del país, familias conservadoras de ciudades pequeñas y medianas que se identifican con su mensaje anticorrupción pero que, sobre todo, votaron contra el izquierdista Petro pues temen perder sus pensiones, ser expropiados y caer en “la pesadilla venezolana”.