Tan solo este año van 228 tiroteos en Estados Unidos, según The Gun Violence Archive. Se les considera tiroteos en masa (mass shootings) cuando cuatro o más personas fueron asesinadas. Desde hace años, la campaña ciudadana Don’t Name Them (No los nombres) advierte sobre el riesgo de otorgar reflectores y, con ello, fama a quienes realizan masacres como la de Uvalde. Una posible consecuencia de este tipo de cobertura es el “efecto de contagio”, por lo que algunos ataques pueden prevenirse con una labor más cuidadosa de los medios. El único caso en el que tiene un propósito noticioso mencionar el nombre del asesino es cuando este se encuentra prófugo, de otra forma solo genera incentivos para que otros lo imiten. Por ello, es preferible no nombrarlos.