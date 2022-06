Después de los dos años de pesadilla viral, no me extraña que el último premio Alfaguara de novela lo haya ganado una poderosa utopía. El tercer paraíso, del escritor chileno Cristian Alarcón Casanova, avanza con tres discursos en contrapunto: la historia familiar del protagonista, la arqueología del interés humano por el reino vegetal y la autoficción durante la pandemia. Durante esos meses enfermos, el narrador descubre el cultivo, las flores, la posibilidad de un jardín. No destripo el final si cito las últimas líneas del libro: “Las flores de este paraíso nos dicen a todos que esta tarde somos parte del jardín. Con el pudor de los sobrevivientes podemos decir que somos felices”.