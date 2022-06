Placeholder while article actions load

Le va a costar trabajo seguir argumentando en contra del INE cuando una elección organizada por este le dio la presidencia en 2018, 12 de las 15 gubernaturas en juego en 2021 y arrebatar a la oposición cuatro estados más en 2022. Pero seguramente lo hará, y dirá que Morena ganó a pesar del INE. Porque AMLO no solo no sabe perder: tampoco sabe ganar.

La oposición puede decir que al inicio de la campaña electoral las encuestas le daban una desventaja de 5-1 en contra, que el oficialismo llegó a vaticinar un 6-0 y que, frente a una grosera intervención del presidente y un descarado uso de los programas sociales para ganar apoyos electorales, logró cerrar en 4-2. Aunque en dos estados no hubo alianza opositora completa entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), hay una unión entre ellos. (Caso contrario a lo que podrá señalar el partido Movimiento Ciudadano, que no ha querido aliarse electoralmente con los otros tres y que en esta jornada fue irrelevante ).

La oposición debe saber que este 4-2 no es un empate. Le alcanza para festejar que no está muerta, pero nadie podría decir que la sucesión del 2024 se ve como un volado. No ha podido capitalizar los desastrosos resultados de la administración de López Obrador y la narrativa presidencial se sigue imponiendo a la realidad. Las heridas que los malos gobiernos del pasado dejaron en la población aún no sanan y los herederos de esas administraciones no han hecho nada para que la ciudadanía los vea arrepentidos y con propósito de enmendar los errores.