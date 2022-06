Placeholder while article actions load

En el otro partido de la oposición al obradorismo, Acción Nacional (PAN), se insistía en triunfos que no existían en la realidad, como el del estado de Tamaulipas. Su dirigente, Marko Cortés, esquivaba su propia derrota de una forma excéntrica diciendo que era Morena quien había perdido porque no había ganado los seis estados en juego, sino solo cuatro. El hecho es que, en apenas cuatro años, el brazo electoral del movimiento obradorista, Morena, pasó de no gobernar ningún estado a tener la presidencia, la mayoría en el Congreso y vencer en 20 entidades de la República.