La Cumbre de las Américas que se realiza esta semana en Los Ángeles, California, será más recordada por sus ausencias que por sus posibles acuerdos. Aunque el encuentro promete abordar temas apremiantes para la región, los presidentes de varios países —México, Bolivia, Honduras, El Salvador, Uruguay y Guatemala— enviarán representantes o se saltarán la cumbre por completo. Algunos tienen quejas específicas. Por ejemplo, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, parece no estar muy contento con las críticas del gobierno estadounidense de Joe Biden al nombramiento de María Consuelo Porras, la polémica fiscal general del país.

Elegido en medio de una avalancha de esperanza y altas expectativas no muy diferente a la victoria de Barack Obama en 2008, Boric prometió abordar la historia de desigualdad económica y social de Chile. Ha sido difícil. En los primeros meses de su gobierno, Boric ha experimentado una dramática caída de apoyo. Pero en lugar de culpar al pasado o eludir responsabilidades, el presidente de 36 años ha reconocido sus errores.

En una conversación que tuvimos el lunes, le pregunté a Boric —quien se identifica como un “socialista igualitario” y le gusta citar a John Rawls— si había considerado no ir a la reunión de esta semana en Los Ángeles. “Lo discutimos”, me respondió. Al final, decidió participar en la cumbre. “No podía estar ausente de un espacio construido para la cooperación”, afirmó. “Necesitamos reunirnos y volver a alzar la voz de América Latina en los foros internacionales”.

A diferencia de la mayoría de los otros líderes de izquierda de la región —y de algunos en Estados Unidos, también— Boric ha logrado escabullirse del pernicioso atractivo de la esfera de influencia cubana y venezolana. Por ejemplo, le pregunté cómo pensaba que la historia iba a recordar a Hugo Chávez. Boric se tomó un momento y comenzó a recordar un viaje que hizo en 2010 a Venezuela, cuando todavía gobernaba Chávez. Me explicó cómo había creído en la promesa de inclusión social realizada por Chávez. Pero luego, me dijo, Chávez lo decepcionó. “Creo que la corriente de Venezuela, esa concentración de poderes, es el camino equivocado”, afirmó.

Boric es más cauteloso cuando se trata de Cuba. Explicó con vehemencia cómo la “política de exclusión”, incluida específicamente el embargo de Estados Unidos, no ha logrado involucrar a Cuba. En nuestra entrevista, se negó a identificar al régimen cubano como una dictadura rotunda. Sin embargo, sorprendentemente dado el control de Cuba sobre la izquierda latinoamericana, habló sobre las tendencias autoritarias actuales en la isla. “Yo lo que quiero es que haya libertad en Cuba”, me dijo. “Hoy en Cuba hay ciudadanos presos por protestar y expresar una opinión diferente respecto al régimen actual. Y eso me parece inaceptable”. Todo esto es muy distinto a voces como la del grandilocuente López Obrador y su apasionada defensa del régimen de Castro, al cual ha calificado como “un ejemplo de resistencia”.