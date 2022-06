Placeholder while article actions load

Isabel Zapata es escritora y cofundadora de Ediciones Antílope. Su libro más reciente es ‘In vitro’. Hace unas semanas estalló en redes sociales un debate sobre si es o no válido para las mujeres que no tienen hijas o hijos asumirse como madres de sus mascotas, sus plantas o hasta de sus parejas, o si tiene cabida hablar de un libro o un proyecto como algo que se puede dar a luz. Si maternar es procurar los cuidados que sostienen la vida y la hacen posible, ¿quién materna y quién es sujeto de ser maternado?

En su libro Maternidad, Sheila Heti plantea la pregunta de si quiere o no convertirse en madre, la escritora canadiense asegura que todos necesitamos atenciones maternales. “No tengo por qué inventar una vida nueva para proporcionar a la mía el efecto de calidez que supongo que aportará hacer de madre. Por todas partes hay vidas y obligaciones que piden a gritos una madre. Esa madre podrías ser tú”. ¿Cuál es entonces el problema con asumirnos madres de un helecho o decir que parimos un proyecto?

En un sentido estricto, ninguno, pues no afecta directamente los derechos de nadie. Pero aunque no siento ninguna necesidad de fiscalizar el uso del verbo maternar, pienso que usarlo para referirse a cualquier vínculo de responsabilidad y afecto contribuye a una asociación directa entre ser madre y las labores de cuidados, reforzando la imagen de la maternidad abnegada que muchas estamos luchando por derribar. (Además del problema que implica que un hombre no pueda hacerlo, lo cual abre otra serie de importantes consideraciones para la comunidad queer, por ejemplo.)

En “De perrijos, amores y bendiciones”, una elocuente entrada de blog escrita a propósito de este debate, Natalia Flores Garrido señala que el uso de esta metáfora tiene efectos discursivos que nos impiden pensar en la dimensión más política de la maternidad. Pero también hay violencia del otro lado, argumenta: “Si los hijos son el amor más grande, el epítome de la experiencia humana (al menos femenina), lo mejor que puede pasar en la vida de alguien, la fuente de los aprendizajes más significativos y transformadores, entonces es claro que quienes no son mamás son seres en falta, signadas por la carencia”.

Además de falsa, la noción de que ser madre es una experiencia inigualable de amor y sacrificio, una especie de club exclusivo de tetas y desvelos, es violenta porque implica que la vida de las mujeres que han decidido no tener hijos, o que no han podido, quedará trunca por no parir. Por otro lado, que la maternidad atraviesa el cuerpo y la identidad con mucha fuerza es una verdad que necesita adquirir potencia política si queremos reducir la carga que una sociedad maternocéntrica concentra en las madres, asfixiándolas y vulnerando sus derechos.

Parece un laberinto sin salida.

Visto así, es más fácil entender por qué reproducimos tan a la ligera los falsos antagonismos del debate de hace algunas semanas. Puede que el asunto de fondo tenga que ver con el lenguaje, más que con un afán de jerarquizar los vínculos que cada mujer establece con los seres que las rodean (eso se lo dejamos al Papa Francisco). En ese sentido, la discusión es parecida a la del lenguaje inclusivo: un intento por comunicarnos de una manera que refleje los cambios sociales constantes y abra espacio a las identidades de todes. “Necesitamos otros nombres y pronombres para los géneros de parentesco de las especies de compañía”, dice la filósofa Donna Haraway, “precisamente como hicimos (y todavía hacemos) para el espectro de los géneros”.

Usar una palabra en lugar de otra nos transforma y transforma el mundo en el que vivimos. En su libro Mamá desobediente, Esther Vivas propone, por ejemplo, el término madre afín para referirnos a las madrastras. O la poeta puertorriqueña Mara Pastor, que en su bellísimo poema “Apellidos en el cuerpo” hace un recuento de las partes del cuerpo femeninas que llevan el apellido de un varón (tubérculos de Montgomery, signo de Chadwick, contracciones de Braxton Hicks). “¿Puedo ponerle a una montaña mi apellido / porque la contemplo? ¿Puedo / nombrar el lunar de mi amado / con mi apellido porque lo descubro? / El día que borremos sus nombres / del cuerpo de las mujeres, /otra lengua escribirá su expansión”.

Quizá la batalla debería pasar por inventarnos más palabras que describan lo que nos pasa, en lugar de intentar meter con calzador todas las experiencias en las que ya tenemos. ¿Y si buscamos una manera de referirnos a las mujeres sin hijos que no esté atravesada por la carencia, un término que no se centre en lo que les falta como si eso definiera sus experiencias? A la pregunta de qué valores “maternales” deberían exaltarse, la escritora Guadalupe Nettel responde: “Para comenzar, el de la madre libre, asegurándonos de que la maternidad se decida con plena conciencia en vez de constituir una imposición. Debemos insistir en que al Estado le corresponde respaldar y no coaccionar”.

Poner a competir nuestras circunstancias para ver quién sufre más o qué vidas son más significativas solo puede resultar en que todas nos sintamos menospreciadas, y la virulencia de algunos tuits que circularon en el debate de hace unas semanas revelan la necesidad urgente de canales de diálogo entre madres y no madres, labor que colectivas como A muchas voces, Nunca madres, Pensar lo doméstico y Madres desobedientes se han tomado muy en serio.

Estas notas no aspiran, por supuesto, a dar grandes respuestas, sino a imaginar múltiples preguntas sobre cómo desplazar la maternidad del centro de la realización de la vida de una mujer para avanzar hacia maneras más justas de entender el mundo. Hablar con soltura y libertad sobre lo que implica ser madre o no serlo, y escuchar las experiencias de las demás sin juicio de por medio es la única manera de no reproducir una serie de violencias y discursos conservadores sobre la maternidad y sobre los cuidados, asuntos que nos tocan a todas, lo hayamos deseado o no.

