Pese a lo que buena parte de los peruanos recuerda, la de CNN en Español no fue la última entrevista concedida por el presidente. Ni siquiera la última a un medio extranjero.

El 19 de febrero pasado, Castillo dio una entrevista al economista y consultor político español Alfredo Serrano Mancilla para su canal de YouTube, La Pizarra . Serrano es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, un think tank de izquierda en cuyo consejo consultivo se sientan, entre otros, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa; la actual secretaria general de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, y uno de los fundadores del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero.

Silva no era un ministro cualquiera. Ante los constantes cambios en otras carteras y pese a múltiples cuestionamientos y acusaciones , integró el gabinete ministerial desde el día uno, sobrevivió a cuatro premieres y dos intentos de censura. De forma inexplicable, al menos hasta ahora, Castillo siempre sacó la cara por él.

Su renuncia llegó recién en febrero , cuando el Congreso finalmente se puso de acuerdo para censurarlo en un tercer intento. Poco después de que otra colaboradora eficaz declarara a la Fiscalía que Silva formaba parte de “una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, que incluía también al presidente. Castillo de nuevo guardó silencio ante los medios. Desde febrero hasta hoy, hablan por él —y el presidente no parece ser consciente de lo que esto significa en términos de credibilidad e imagen— únicamente sus abogados.

Como tantos otros periodistas, durante meses he solicitado entrevistar al presidente. He intercambiado mensajes con distintos miembros de su equipo de comunicación e, incluso, de cara a esta columna, he preguntado directamente si existe alguna respuesta oficial para explicar el silencio periodístico de Castillo. La respuesta, como era de esperar, ha sido más silencio.