El bloque bolivariano boicoteó la Cumbre Iberoamericana de Antigua, Guatemala, en 2018, a la que no asistieron el presidente venezolano Nicolás Maduro, el de Nicaragua, Daniel Ortega, ni el de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La Cumbre de las Américas de 2012, en Cartagena, y 2015 en Panamá no pudieron concertar una declaración final. A la Cumbre Interamericana de Lima, en 2018, no asistieron el estadounidense, Donald Trump, ni Nicolás Maduro o el cubano Raúl Castro.