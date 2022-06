Placeholder while article actions load

Quienes no estén muy familiarizados con la profunda crisis del Estado de derecho que se vive en Nicaragua desde abril de 2018, podrían pensar que simplemente se aplicó la ley y que, al haberse atribuido una pena a una determinada conducta prohibida por la norma, se hizo justicia. Pero no es tan simple como esto. El problema del Poder Judicial en Nicaragua no gira únicamente en torno al principio de legalidad, sino a la interpretación y aplicación de la ley de una forma arbitraria y con aparentes fines políticos.