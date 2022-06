Placeholder while article actions load

Con las trazas de esa desobediencia las Antillas han dibujado las líneas fragmentarias de su cultura, cuyo símbolo pop más refinado es este embajador del municipio de Vega Baja, alguien que funciona como un conquistador en dirección contraria. Para su empresa no ha usado ningún discurso severo. Él no tiene que darse a entender, los otros tienen que aprender qué es lo que él está diciendo. Como viene de una isla largamente pisoteada , su posición insolente no corre ningún riesgo de generar una hegemonía avasalladora sobre los demás. Es también Glissant quien dice creer “en el porvenir de los países pequeños”.

Un verano sin ti, el disco que recién lanzó a comienzos de mayo, no me divierte, no me entretiene ni me ayuda a despejar nada. Me genera felicidad, un estado de gracia lo suficientemente complejo como para ignorar que igualmente hay en él una dosis importante de desconcierto o estupefacción. Tenemos merengue, dembow, bossa nova, lambada, mambo, trap, reggae, pero todo eso clasifica como la salida típica del artista que busca no repetirse, alguien que amplía su diapasón sonoro. Lo que me interesa a mí, en cualquier caso, es lo que se repite, lo que termina convertido en otra vuelta de tuerca, aquello que clasifica como obsesión y no se puede soltar.