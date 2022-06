La inflación es una moneda con dos caras. La más obvia es la económica. No hace falta ser especialista para entender que una economía con inflación alta funciona mal. Las personas viven intranquilas, el salario alcanza cada vez para menos cosas y el aumento de los precios genera angustia. Al mismo tiempo, las empresas tienen problemas financieros o no pueden planificar, se vuelven reticentes a invertir y, por ende, hay menos generación de empleo. Se consume menos o crecen las deudas para poder seguir consumiendo lo mismo. Es lo que empieza a suceder en la mayoría de los países del mundo, porque la inflación está tocando niveles que no se habían registrado en décadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, la economía funciona. Mal, pero funciona.