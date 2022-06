Placeholder while article actions load

El miedo y la zozobra con la que viven los ecuatorianos no es el único problema al que el gobierno parece no darle solución. También hay una profunda crisis en el sistema de salud pública y en la educación, las cuales se agudizan con la percepción de que Lasso es un presidente alejado de los ciudadanos e indiferente a sus problemas cotidianos.

Por otro lado, los indicadores económicos son esperanzadores: el Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento conservador de 2.8% para este año, pero el Banco Mundial augura 4.3% . Con ello, Ecuador estaría ubicado como la cuarta economía de mayor crecimiento en América Latina. Sin embargo, los efectos aún no se sienten para la mayoría de sus habitantes. El empleo inadecuado sigue siendo extremadamente alto: seis de cada 10 ecuatorianos trabajan sin pago de horas extra o remuneraciones de acuerdo a la ley, o afiliación a la Seguridad Social; y en 2021 las remesas desde el exterior —sobre todo desde Estados Unidos— rompieron un récord histórico .

Las promesas incumplidas también han provocado malestar en el primer año de gobierno: Lasso ofreció no aumentar impuestos, sin embargo lo hizo. Ofreció mejorar el sistema de entrega de cupos para la educación superior, sin embargo en mayo pasado el secretario de Educación Superior confirmó que 85,000 jóvenes se quedarían sin cupo para acceder a una universidad o un instituto superior este año. Ofreció garantizar derechos a las mujeres y vetó el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación para establecer plazos tan reducidos que dificultan el acceso a un aborto a las víctimas.

La decisión de evitar pronunciarse sobre temas que afectan profundamente la calidad de vida de las y los ecuatorianos ahonda la idea de que al presidente Lasso no le importa la gente. Y eso le puede costar caro, pues su principal logro —la vacunación exitosa— no le alcanzará para sostener un gobierno durante tres años más si no garantiza derechos mínimos para los ciudadanos: salud, educación y seguridad.