Placeholder while article actions load

Hace 10 años, el 14 de junio de 2012, la revista Time dio a conocer la portada de su edición del siguiente 25 de junio: una imagen con más de una veintena de jóvenes encabezados por José Antonio Vargas, activista por los derechos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, bajo una iluminación que los presentaba saliendo de las sombras. El titular rezaba “Somos estadounidenses”, seguido con un asterisco que añadía: “Solo que no legalmente”.

Lo que ha ocurrido en la siguiente década ha sido la preservación de un limbo legal para los beneficiarios de DACA. Si bien han gozado de la protección que otorga el programa, este no les da un estatus migratorio legal que los haga residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Cada dos años deben renovar sus documentos, sujetos a la aprobación del gobierno en turno —cuyo presidente, al igual que hizo Obama, podría emitir una acción ejecutiva que de un plumazo derribe la anterior— de manera que, mientras la regularización no sea un hecho aprobado por el Poder Legislativo, DACA es solo un paliativo sujeto a la voluntad política de quienes hacen las leyes del país.

Una contienda legal que aún no termina permitió que las renovaciones continuaran, pero ha detenido y permitido intermitentemente las nuevas solicitudes, lo que ha dejado a decenas de miles de nuevos graduados de preparatoria que carecen de documentos sin la posibilidad de acceder a los beneficios del programa.

No es fácil poner todo en pausa cada dos años con la esperanza de que los documentos que sostienen tu vida sean renovados, sabiendo que planear a largo plazo no tiene sentido porque legalmente no existes en el sistema. Para estos jóvenes adultos, la certeza solo puede llegar a través de la aprobación de una ley que regularice permanentemente su estatus migratorio.