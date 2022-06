Placeholder while article actions load

Así me lo confirmó en una entrevista Germán Calle, un empresario que forma parte del círculo íntimo de Hernández y quien lo ha acompañado desde casi el inicio de su campaña. Me dijo que, desde por lo menos inicios de 2021, Hernández sostuvo reuniones privadas —coordinadas por Calle— con “muchos de los empresarios más ricos de Colombia”, en las cuales hubo representantes de los gremios más importantes del país.

Inicialmente, me dijo, los asistentes no tomaron en serio a la candidatura de Hernández. Pero la situación cambió cuando comenzó a crecer en las encuestas previo a la primera vuelta electoral.

Le pregunté a Calle si estas conversaciones habían influido en la forma de pensar de Hernández sobre su eventual gobierno y sus políticas. Me dijo que sí y agregó —aunque ya sea obvio— que Rodolfo es un hombre que “no sabe del todo”, y que los empresarios le dieron consejos sobre cómo manejar varios sectores de la economía. Con el tiempo, Hernández y los asistentes de las reuniones generaron una confianza mutua. Según Calle, “ya los empresarios empezaban a sentir una persona que sí le iba dar juego a los empresarios y no a los políticos. Empezaron a rodearlo”.

En primer lugar, por el hecho de que Hernández ha dado señales de nombrar un gabinete con poca experiencia política y lleno de otros outsiders. Si a la vez él delega control al comité empresarial, existe la posibilidad que este adquiera demasiado poder. Y no solo sobre los ministros, sino también sobre el mismo presidente. “Él (Hernández) piensa que algunas de las cosas las tiene que hacer de manera personal”, me dijo Beccassino. “Pero tiene la pretensión de no estar todo el tiempo en Bogotá. A él le gusta estar en su finca (de Piedecuesta)”. ¿Mientras Hernández está en su finca, este comité no podría convertirse en un gobierno de facto?