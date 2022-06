Placeholder while article actions load

El delito que se me imputa está contemplado en el artículo 390 del Código Penal Federal, que señala : “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, o dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial”. Nada de eso he realizado.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, me acusó de extorsión tras los esfuerzos mediáticos que realizamos mi familia y yo para lograr la liberación de mi madre, Alejandra Cuevas Morán.

Mi madre fue liberada en marzo, después de 528 días de estar en la cárcel tras ser acusada injustamente de homicidio por Gertz Manero. Sus hijos acudimos a medios, redes sociales e instancias nacionales e internacionales para exponer su caso y lograr que la Suprema Corte de Justicia la dejara libre no solo de un delito que no cometió, sino de la venganza del fiscal .

También asegura que mis afirmaciones públicas, donde he señalado los errores que ha cometido, han logrado consecuencias adversas en su “estabilidad personal y laboral”. Y que tengo la intención de someter la voluntad del fiscal general de la República, de obligarlo “a no hacer nada en el caso de la muerte de su hermano”, como si yo tuviera alguna herramienta para poder actuar de esa forma en contra de uno de los hombres más poderosos del país, quien además ha usado su puesto para otros temas personales.

De acuerdo con el folio No. 7842, en la denuncia hay una instrucción específica para que la carpeta de investigación en mi contra pase por el Órgano Interno de Control de la fiscalía, para asegurarse de que se cumpla con imparcialidad y objetividad. Sin embargo, fue turnada al subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de esa dependencia, Juan Ramos López, exapoderado legal de Gertz. El mismo funcionario de quien se difundieron masivamente audios donde hablaba con el fiscal general sobre la forma de mantener a mi madre encarcelada por un delito que no cometió.

Hasta el momento no he sido llamado a declarar por este delito inexistente, del cual no hay prueba alguna. Incluso, habría que recordar que cuando el fiscal general mando arrestar a mi madre, también extorsionó a mi abuela Laura Morán Servín, a quien le exigió renunciara a su pensión y también un cheque de caja certificado a su nombre. Por lo, tanto si alguien puede denunciar a Gertz Manero de extorsión, somos nosotros.