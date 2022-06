No teníamos preferencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del pasado domingo y, francamente, no envidiamos a los colombianos por la decisión que tuvieron que tomar. Después de una elección de primera vuelta el 29 de mayo, las opciones de los votantes se redujeron a dos exalcaldes, cuyas competencias son dudosas y cuyas ideologías eran extremas cuando no vagas: el populista magnate de la construcción de 77 años, Rodolfo Hernández, un candidato independiente parecido al expresidente estadounidense Donald Trump, y Gustavo Petro, senador de izquierda y exmilitante de un grupo guerrillero. Petro resultó ganador con poco más de 50% de los votos. Así, Colombia, un pilar de la estabilidad en la historia reciente de América Latina, se une a una tendencia regional que ha visto casi colapsar a los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha, mientras los izquierdistas toman las presidencias en Perú, Chile y México.