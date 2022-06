Placeholder while article actions load

Ecuador lleva 10 días de protestas, encabezadas por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Su pliego de 10 pedidos para el gobierno incluyen el congelamiento del precio de los combustibles —que en Ecuador son subsidiados—; la moratoria de deudas en la banca pública, privada y cooperativa; no amplificar la frontera de extractivismo minero; y “precios justos” en los productos producidos en el campo, entre otros.

Las poblaciones indígenas han sido históricamente abandonadas. Están, en su mayoría, recluidas a zonas rurales en condiciones precarias y con poca posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, esa falta de oportunidades difícilmente se va a ver solventada con la imposición de condiciones a la fuerza. Y lo que pide Iza suena a imposición, no solo en el fondo si no también en la forma: o el gobierno acepta todo lo que pide o no hay diálogo.