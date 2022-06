Placeholder while article actions load

Desde hace más de dos semanas hay un avión retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más importante de la Argentina. Sus tripulantes, iraníes y venezolanos, no pueden salir del país por orden judicial. ¿Qué pasó? No se sabe. Y ese es el problema. Una fiscal investiga por qué vinieron al país, qué trajeron y quiénes son. Porque incluso sus identidades están bajo sospecha, dejando al desnudo las flaquezas del sistema argentino de inteligencia y prevención contra el terrorismo.

Eso no fue todo. Porque los argentinos pudieron ver y escuchar al flamante jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aventurando por televisión que eran 19 los tripulantes porque en realidad los iraníes volaron como instructores de los venezolanos. Esa puede ser la explicación, pero lo preocupante fue que el funcionario aclaró que no tenía información, sino que expresaba “una presunción” y “una deducción”. Sí, especuló por televisión, en vivo y en directo, como si fuera un opinólogo más, en vez del jefe máximo de los espías argentinos.

Así, mientras la Justicia argentina procura determinar qué pasó, en Argentina encarnamos aquella famosa frase atribuida a Sócrates: “Solo sé que no sé nada”. Porque lidiamos con un avión que no tenemos claro si es venezolano o iraní, porque no está claro si Teherán lo vendió o arrendó; no sabemos si solo arribó como transporte de carga o algo más; no tenemos certezas sobre las identidades de los tripulantes iraníes y para qué vinieron a Ciudad del Este y a Buenos Aires, ni qué hicieron en la Triple Frontera durante 48 horas. Tampoco desde cuándo estuvo al tanto el sistema de inteligencia argentino y si aplicó medidas de prevención o seguimiento, o si solo se enteró por agencias de otros países cuando ya era demasiado tarde.