Placeholder while article actions load

México, Chile, Argentina, Perú, Honduras —cuyos gobiernos hoy en día son de izquierda— y otros más integraron en 2017 el Grupo de Lima, que junto a Estados Unidos y Canadá respaldaron a la oposición venezolana en su lucha por la democracia. En 2021, Argentina se retiró de esta instancia, porque, “ aislar a Venezuela no ha conducido nada”. En 2019, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, declaraba que no tomaría bandos en política internacional.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México restó fuerza a los países de la región que habían tomado algún partido por las fuerzas democráticas venezolanas. En 2019, México se negó a firmar una declaración de este grupo que desconocía la reelección de Nicolás Maduro. AMLO sostuvo que no lo hizo porque: “Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”.

La victoria de Petro ha generado alertas en distintas comunidades venezolanas que hacen vida en Colombia. En algunos sectores, se hace un paralelismo con lo ocurrido en el país vecino a la llegada de Hugo Chávez en 1998, ya que Petro fue admirador del mandatario venezolano y visitó el país. Sin embargo, el ahora presidente electo de Colombia dijo en 2018 que la última vez que habló con Chávez fue en 2006, “para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”, tuiteó en aquella ocasión en respuesta a un señalamiento de Diosdado Cabello en su contra.