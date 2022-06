Placeholder while article actions load

Estimativas recientes de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe calculan que el número de personas que viven en situaciones de pobreza en la región es de 201 millones. Son personas que no tienen acceso a los derechos humanos más básicos: alimentos, agua potable, vivienda adecuada, educación, salud.

Conocemos una vacuna que puede poner fin a esta pandemia: la protección social. Estos sistemas de prestaciones y servicios que no solo suponen una vía de escape para la gente atrapada en las cadenas generacionales de pobreza, o una red de seguridad para todos nosotros en estos tiempos de crisis, sino que son, en última instancia, generadores de sociedades más resilientes y prósperas.

Aunque se han realizado progresos considerables en las últimas décadas, a la hora de aumentar la cobertura de la protección social en América Latina se ha prestado sorprendentemente poca atención a quienes no pueden beneficiarse de ella.

En toda la región, las prestaciones de la protección social quedan sin utilizar en la que sospechamos es una escala masiva, un fenómeno conocido como “la no percepción de derechos”. Este problema urgente que a menudo se pasa por alto es el tema de mi último informe para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Con los datos disponibles, calculamos que entre 30% y 40% de la población que tiene derecho a prestaciones como ayudas por hijo o a la vivienda no piden esta ayuda.

Para entender por qué, llevamos a cabo un estudio mundial de la no percepción. En todas las regiones, incluidos los países de la región de América Latina y el Caribe cubiertos por el estudio (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, México, Perú, República Dominicana y Venezuela) la razón más citada para que las personas no pidieran las prestaciones era simplemente que no sabían que existían.