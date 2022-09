Comment on this story Comment Gift Article Share

Sofía Téllez es traductora de cine y televisión. Crecí leyendo cuentos de princesas, no de reinas. Son muy pocas las historias que han permeado la cultura popular con una mujer a la cabeza de un reino. No es de extrañarse: la propia historia del mundo ha tenido pocos casos de mujeres que lideren y dirijan, que decidan y lleven a buen término el futuro de un pueblo o una nación. México nunca ha tenido una presidenta; al día de hoy, solo 14% del total de líderes de Estado son mujeres.

Lo bueno es que siempre nos quedan los mundos de fantasía y la imaginación. Cuando House of the Dragon se empezó a presentar, se habló de ella como una serie más apegada a una agenda feminista, a una perspectiva femenina alejada de la violencia sexual explícita. Ante esto, muchas cejas se levantaron al mismo tiempo, pero las razones detrás de ese levantamiento fueron diversas. Las primeras en dudar de que esto fuera posible fuimos muchas de las mujeres que vimos la serie antecesora, Game of Thrones. ¿Estamos hablando del mismo universo inspirado en la Edad Media? ¿Aquel en el que las mujeres eran tratadas como mercancía, intercambiadas, vendidas al mejor postor, violadas, abusadas, secuestradas, golpeadas y torturadas? ¿Están diciendo que el Westeros de 170 años atrás es más progresista que aquel que vimos durante las ocho temporadas de Game of Thrones?

Como si fuera una condecoración o un adorno, House of the Dragon se promocionó como lo que parecería ser un parteaguas en las series de fantasía: un estandarte de la equidad de género con un discurso antipatriarcal. Poner en tela de juicio este anuncio en una era posterior al movimiento #MeToo, donde abundan los temas de género con fines comerciales, fue inevitable.

El otro segmento que levantó cejas fue el de los fans recalcitrantes, en su mayoría hombres, del mundo de Game of Thrones. Basta llevar a cabo una búsqueda nada exhaustiva en YouTube para encontrar todo tipo de opiniones de los hombres ofendidos por el “adoctrinamiento” de la serie. Acusan a los creadores de forzar una “agenda progresista”, de querer obligar a la gente que mira HBO a cambiar su ideología, su concepción del bien y el mal... un montón de disparates que culminan en videos llenos de gritos y berrinches de hombres que ven la inclusión de personajes femeninos fuertes como una sincera afrenta a la masculinidad.

¿Y en realidad House of the Dragon cumple en alguna medida con esa supuesta ideología feminista que algunas vimos con sospecha y otros señalaron con odio y repulsión? No realmente.

Vaya, por lo menos no cuenta con las deficiencias de Game of Thrones, que comenzó a emitirse en abril de 2011. Ahí, cuando los hombres pierden su honor y todo por lo que luchan, se ven privados de poder, influencia, territorios. Cuando las mujeres pierden su honor, se ven privadas de la dignidad, del libre albedrío, de su humanidad. En el primer episodio, una Emilia Clarke en su personaje de Daenerys Targaryen aparece completamente desnuda, los ojos fijos en la nada, su voluntad vencida. Esa sería la primera vez en la que entenderíamos que las mujeres de Westeros no solo no aspiran al poder, sino que ni siquiera son dueñas de sus propias vidas.

En este sentido, House of the Dragon da un paso adelante y se despega de la narrativa en la que las mujeres solo pueden ofrecer sus propios cuerpos porque no tienen nada más que perder ni ganar. Rhaenyra Targaryen (interpretada por Milly Alcock), el personaje protagónico, será la primera mujer heredera al trono en la historia de su reino; por designación de su padre, el rey. No sin una importante resistencia por parte de diferentes poderes cercanos al trono de hierro, que ya ha arrebatado la oportunidad de reinar a una mujer. Una generación antes, a Rhaenys Targaryen, la tía de Rhaenyra, le fue negado este derecho a pesar de ser la heredera directa. Por eso recibió el apodo de “la reina que nunca fue”.

Westeros no está listo para que una mujer ocupe el trono, todo parece indicar. La propia madre de Rhaenyra se lo dice: “El parto es nuestro campo de batalla”, refiriéndose a las mujeres de la línea real. Pero el campo de batalla que Rhaenyra tiene en mente es la guerra, donde quisiera cubrirse de gloria como un caballero; con la sangre, traición y esquematismo que todo eso implica. Es decir, el sueño de la nueva aspirante al trono westerosi es ser como un hombre.

Aunque resulta refrescante ver mujeres protagonistas con aristas que no se limitan al sufrimiento y el dolor, sino que tienen ambiciones, valores y sueños, una vez más, se encuentran rodeadas de hombres que quieren determinar sus destinos y, al final, parece que lo lograrán. Entonces, ¿qué objetivo persigue un producto audiovisual que idealmente cuestionaría temas de género si no va más allá de eso?

Las feministas que vemos con sospecha todo este despliegue de conciencia social de corto alcance y los detractores misóginos de YouTube quizá tengamos más en común de lo que podría pensarse: parece ser que los creadores de esta serie solo usaron el feminismo como un sello que se le puede poner a un producto para mejorar su rentabilidad.

Este año he tenido la oportunidad de ver The Sex Lives of College Girls, Hacks y Yellowjackets, solo por mencionar algunas series estadounidenses que tienen una buena dosis de crítica a las sociedades patriarcales y que no necesitan presentarse mediáticamente como parte de una “cultura woke”. Sus personajes son mujeres con varias dimensiones, así como con diversidad sexual e ideológica. En casi ningún momento sus decisiones y cuestionamientos giran alrededor de lo que un hombre haga o deje de hacer, tampoco aspiran a lograr ser como uno.

House of the Dragon llegó prometiendo una historia llena de “girl power” (¿todavía se le dice así?). Y, a pesar de que en algunos sentidos logra despegarse de la misoginia rampante que Game of Thrones podía llegar a poner a cuadro, dista mucho de ser el estandarte que sus equipos de publicidad quieren hacer creer.

El feminismo tiene que dejar de ser tratado en televisión y cine como un valor agregado que aumenta plusvalía a un producto audiovisual. Y, si los creadores quieren ayudar a fomentar un cambio tangible en la cultura popular, deben comenzar a plantearse si tienen las historias adecuadas para hacerlo. Todavía restan algunos capítulos de esta temporada que nos ayudarán a confirmar si House of the Dragon pasará a la historia por el buen tratamiento de sus personajes femeninos o si se quedará como la serie feminista que nunca lo fue.

