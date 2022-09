Comment on this story

La situación, por supuesto, no es enteramente nueva. La renuncia masiva ( The great resignation ) que se dio en Estados Unidos durante el segundo año de la pandemia bien podría entenderse como la génesis del actual fenómeno. Con la llegada del COVID-19 llegó el trabajo en casa y, con ello, se descubrió que no era necesario ir a las oficinas, que el trabajo puede suceder en mejores condiciones y que se puede tener más tiempo para asuntos personales . Esto jugó un papel importante para que mucha gente renunciara en búsqueda de mejores condiciones laborales . La situación escaló tanto que incluso en una sucursal de McDonald’s en Illinois se ofertó en un anuncio de contratación un iPhone gratis para los empleados que duraran seis meses en la empresa.

Obviamente, hay quienes ven en la actitud propuesta por la renuncia silenciosa un comportamiento apático, entrelazando a quienes deciden ejercer estos límites con términos como la holgazanería y fragilidad. El empresario Kevin O’Leary, que desde 2009 aparece en el programa Shark Thank Estados Unidos, por ejemplo, dijo en un video de TikTok que “si eres un renunciador silencioso, eres un perdedor”. En otro video remarcó que los renunciadores silenciosos no pueden trabajar para él. Sin embargo, la renuncia silenciosa no es una propuesta sobre cómo evadir responsabilidades. Se trata, más bien, de no trabajar en exceso y más de lo debido para una empresa que no se preocupa en términos humanos por sus empleados y empleadas. ¿En qué momento se normalizaron las condiciones laborales que nos rodean y comenzamos a creer que lo correcto es trabajar más, gratuitamente y fuera del horario laboral para establecer nuestro valor, ya no solo como trabajadores sino también como personas?