Desde que Mahsa Amini, de 22 años, murió estando bajo la custodia de la “policía de la moralidad” en septiembre, iraníes de todo el mundo —en especial las mujeres— han salido a las calles para rebelarse contra el régimen teocrático del país. Una fuente particular de indignación son las leyes que le exigen a las mujeres usar el hiyab: Amini fue arrestada y presuntamente golpeada antes de su muerte por no cubrirse lo suficiente el cabello.

Masih Alinejad, una periodista iraní con un cabello increíble, ha estado denunciando abiertamente las leyes obligatorias sobre el hiyab desde 2014, cuando lanzó My Stealthy Freedom, un feed de Facebook con imágenes de mujeres iraníes disfrutando de los momentos fugaces en los que podían dejar al descubierto su cabello. (Desde entonces, se ha convertido en una verdadera “campaña de desobediencia”).

Alinejad, quien pasó gran parte de su vida intentando contener sus rizos, ahora luce su cabello como una corona. Y dado su rol de alto perfil como activista y defensora de las manifestaciones actuales en Irán, podría decirse que tiene el cabello más importante del mundo.

El mes pasado, Alinejad y yo conversamos sobre la historia de su cabello, la razón por la cual se lo cortó en televisión nacional y lo que podría aprender el presidente Biden si pasara 24 horas con un hiyab. Nuestra conversación ha sido editada para efectos de duración y mayor claridad.

Rosenberg: ¿Cuándo recuerdas haber sido consciente por primera vez de tu cabello como parte de tu cuerpo?

Alinejad: Cuando comencé a ir a la escuela, a los siete años. Teníamos que usar un tipo específico de hiyab, el cual llamábamos maghnaeh. Y no podía meter mi cabello en él, porque era muy voluminoso. Mi madre y mi padre, simplemente me abrazaron. Mi mamá me agarró y mi padre me cortó el cabello, como a la mitad, no todo, para que fuese más manejable. Hicieron algunas bromas: “Ahora podemos hacer una almohada con esto”. Fue entonces cuando pensé, “OK, este es mi cabello, pero no me pertenece. Está bajo el control de otras personas”.

En tus memorias, pareces tener una idea muy clara de lo que hacía que el cabello fuera hermoso cuando eras joven. Además de que te dijeran que debías cubrirte el cabello, ¿qué te dijeron acerca de cómo debía verse el cabello de una mujer?

Nunca me dijeron que el cabello de una mujer debía lucir hermoso. Pero, definitivamente, mi cabello era el más odiado —en mi cultura, en mi pueblo— porque en Irán, cuando era una niña, Dios mío, el cabello rizado era un desastre. La gente se burlaba de mí, y llamaba a las personas con cabello voluminoso con un nombre específico —cuya traducción sería algo como “mujer cabezona”— para avergonzarnos.

Cuando estaba tomando un curso de inglés [para prepararme para asistir a la universidad en el Reino Unido], una mujer me preguntó: “¿Te alisas el cabello?” y luego me quitó el pañuelo de la cabeza y me dijo: “Dios mío, mira tu cabeza, ¿Qué estás haciendo? ¿Solo te alisas esta parte porque cuando sobresale de tu pañuelo, quieres mostrar que tienes el pelo liso?”, a lo que le respondí: “Sí, porque no tengo tiempo. Me aliso el cabello solo un poco”. Y la mujer me dijo: “No lo hagas”.

Regresé a verme en mi espejo y la mujer me dijo: “Solo mírate”. Al principio no sabía por qué. Me dijo: “Solo mírate a ti misma y no te alises el cabello. Solo mira profundamente tu cabello. Te va a encantar”.

Recuerdo que en ese momento me dije: “Guau. Sí, tiene razón”. Me miré fijamente a los ojos, miré mi cabello, y pensé: “Esta soy yo”. Ahora realmente amo mi cabello.

¿Qué te enseñó tu madre sobre cómo cuidar tu cabello?

¿Mi mamá? Nada. Para mi madre y mi familia, mi cabello no era valioso. Era algo que debía ocultar. Aprendí de amigos cuando me fui de Irán, cuando estaba tomando cursos de inglés para ir a la universidad. Conocí a muchas mujeres negras que tenían mucho cabello voluminoso, como yo. Les pregunté qué tipos de productos debía usar. Y aún en Estados Unidos, sigo haciendo eso. Busco consejos porque su cabello es similar al mío.

Cuando estabas en Irán, ¿tu principal preocupación era mantener tu cabello oculto? ¿Cómo lidiabas con eso?

En Irán, si tienes demasiado cabello, estás en serios problemas. Porque cuando caminas por la calle llamas la atención de la policía de la moralidad si tu cabello sobresale de tu pañuelo en la cabeza. Así que para mí, fue un trabajo extra. Algunas personas han bromeado al respecto, y han dicho cosas como “Masih lanzó una campaña contra el hiyab porque tiene demasiado cabello, no lo aguantaba”.

Pero el asunto es que esto es bastante serio, en especial para las chicas en las escuelas. Recuerdo que una vez en la escuela, y no me refiero al bachillerato, sino en primaria, un profesor se acercó a una de mis compañeras. Tenía el cabello largo, por lo que se le notaba un poco. El profesor llevó unas tijeras y se lo cortó. Yo quedé impactada, pero a otros estudiantes eso les pareció algo muy normal.

¿Recibías regularmente alguna advertencia o señal si tu hiyab se movía un poco de su lugar?

Cuando vas a una escuela, si haces preguntas difíciles, si discutes con un taxista o tienes quejas mientras compras, en lugar de discutir contigo sobre el tema en cuestión —sea una cuestión política, o algo relacionado a las compras, lo que sea— lo primero que te dicen es: “Primero cúbrete, sé hiyab”. Es como si te maldijeran: “Primero cúbrete”.

Cuando era periodista y cubría el parlamento, recuerdo que cada vez que hacía una pregunta difícil, el miembro del parlamento decía: “Primero, cúbrase adecuadamente. Luego haga su pregunta”. He escuchado a otras mujeres decir: “Cuando desafiamos a nuestros profesores o maestros en la universidad, en lugar de respondernos, nos decían: ‘Primero, cúbrase bien’”. Es algo que hacen para que una mujer se calle de inmediato.

Suena como un impuesto a tu energía y concentración.

Sí. Esto se trata de controlar a la mujer a través de su cabello, de controlar a toda la sociedad a través del cabello de la mujer, porque también le dicen a los hombres en la calle: “Esto va en contra del honor de tu familia. Tienes que decirle a tu hermana que se cubra el cabello. Tienes que decírselo a tu madre, a tu hija”. Básicamente, piensan que este cabello, en mi cabeza, le pertenece a mi padre, a mi hermano, y no a mí. Le pertenece a los hombres. Le pertenece a la ley.

Debe haber sido desconcertante sentir que tu cabello podía traicionarte.

Exactamente, es así. Cuando mi cabello me metía en problemas, pensaba: “Dios mío, este maldito cabello me está traicionando a mí y a mi familia”.

Esa era la narrativa: es tu culpa. Si te violan, es tu culpa. Si te arrestan, es tu culpa.

Intenté cambiar esta narrativa cuando comencé a amar mi cabello. Empecé a hacerles comentarios a todas las mujeres que pasaban por mi lado. Quizás la gente piense que estoy loca, pero cuando estoy triste, o bajo presión, salgo a la calle y hablo sobre el cabello de las mujeres. Al conversar sobre sus cabellos puedo forjar una familia, una sororidad, puedo generar amistades.

Finalmente [con las mujeres quitándose el velo en las protestas en Irán], el mundo ha podido reconocer que las mujeres iraníes tienen uno de los cabellos más hermosos del mundo. Y cuando salgo a la calle aquí, simplemente lloro cuando veo gente que da por sentada su libertad. Quisiera decirle a cada mujer en las calles de Nueva York: “Hey, de verdad disfrutas tu cabello, disfrutas el viento en tu cabello, disfrutas la belleza de tu cabello. Pero hay mujeres siendo asesinadas por su cabello”.

¿Cómo fue comenzar a experimentar y a jugar con tu cabello? ¿Probaste diferentes estilos para ver cuáles te gustaban?

Siempre tengo el mismo estilo a donde quiera que vaya, porque realmente disfruto mi cabello así. En especial cuando voy a cosas como una entrevista televisiva, siempre me preguntan: “¿Qué quieres que le hagamos a tu cabello?”, y siempre les digo: “Déjalo como está. Me gusta así”.

A veces me recojo el cabello para que quede elevado, lo cual creo que hace que luzca como un árbol de Navidad. Mis hijastros, cuando eran muy pequeños, y mi hijo, solían bromear y decir: “No queremos comprar un árbol de Navidad. El cabello de Masih es como un árbol de Navidad. Decoremos su pelo”.

En realidad, mi cabello me salva de la depresión. Cada vez que me siento realmente triste, juego con mi cabello frente a un espejo. Puedes ver muchas fotos mías en las que salgo saltando, y muchas personas quieren saber por qué. Es porque me encanta ver mi cabello bailando en el aire.

Parece que te sientes más libre en tu cuerpo y en el mundo ahora que tu cabello no está oculto.

Todos estos años en los que he estado viviendo fuera de Irán, amando mi cabello, siempre quiero saltar, quiero que mi cabello sea como una cascada.

Apenas escuché que habían matado a Mahsa Amini por un poco de cabello, Dios mío. Mi esposo me abrazaba y yo pensaba:“Odio mi cabello”. Quise cortarme el pelo. Me sentí culpable porque pensé que era mi culpa: había hecho campaña durante ocho años pero no había logrado acabar con la policía de la moralidad. Y, finalmente, una chica había sido asesinada.

Mi esposo me dijo: “Ahorita te sientes mal, pero luego te vas a quejar mucho”. Él sabe que cuando me corto el cabello, suelo quejarme: “Dios mío, no debía cortarme tanto el pelo”. Mi esposo escondió las tijeras antes de irse a trabajar, por lo que no pude encontrarlas. Así que cuando fui a ABC para salir en el programa “Good Morning America”, pregunté: “¿Tienen unas tijeras?” Y me las dieron. Ahí me dije: “OK, me uniré a las mujeres iraníes que se están cortando el cabello”.

Ahora, una parte de mi cabello esta más corto. Y no me quejo. Una parte de mi cabello está feo… bueno, no feo, más corto. Pero tiene un significado para mí.

Algunas mujeres en Occidente se han estado cortando el cabello en solidaridad contigo y con otras mujeres en Irán. ¿Qué pueden hacer los hombres para mostrar su apoyo? Y en particular, ¿qué pueden hacer los hombres en el poder?

Muchas personas recuerdan que muchas feministas occidentales usaban el hiyab para mostrar su solidaridad. Y ahora muchas mujeres se están cortando el cabello para mostrar su solidaridad. Tienes razón, los hombres no están haciendo nada. Un buen primer paso podría ser que usen el hiyab, para que entiendan lo que se siente ser obligado a utilizarlo.

Quizás el presidente Biden debería usar uno para que sepa cómo se siente.

Sugiero que lo use un día entero, 24 horas. Cuando vaya a la oficina. Cuando vaya a su trabajo. Cuando vaya a una fiesta. Para que entienda cómo se siente ser obligado a usarlo. Quizás entonces no le reste importancia a nuestra causa.

La solidaridad es importante, pero es solo un primer paso. ¿Qué acciones deberíamos pedirles a nuestros gobiernos?

La solidaridad en todas partes del mundo es hermosa. Pero, sobre todo, cuando veo a mujeres políticas cortarse el cabello, pienso: “Dios mío, ¿ese es todo el sacrificio que puedes hacer? ¿Cortarte un poco el cabello? No. Corta tus vínculos con nuestros asesinos”.

