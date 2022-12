Este 2022, tras la pausa que dejó el inicio de la pandemia, el mundo volvió a sumirse en la incertidumbre. América Latina no fue la excepción: elecciones presidenciales, ataques a la democracia y al periodismo, protestas y desencuentros políticos. En la mayoría de esas situaciones, en ‘Post Opinión’ le pedimos a las y los columnistas y articulistas invitados que nos ayudaran a entender las razones de los sucesos y lo que el futuro podría traer. Estos textos son una pequeña muestra de lo que sucedió en este año, para no olvidarlo, y que 2023 no nos tome por sorpresa.