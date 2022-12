Benjamin Dreyer es el editor gerente ejecutivo y jefe de redacción de Random House y el autor de ‘Dreyer’s English: An Utterly Correct Guide to Clarity and Style’.

Pero uno debe marcar el límite en alguna parte. Recomiendo tachar “actually” (“en realidad”) en cada oportunidad posible, a menos de que se esté discutiendo sobre la película Love Actually, en cuyo caso deberíamos centrarnos en la desconcertante ausencia de la coma del título. Del mismo modo, aunque nunca le recriminaría al letrista supremo Johnny Mercer por el hermoso “You’re much too much / And just too very very” (“Eres muy demasiada / y simplemente demasiada muy muy”), estoy en constante alerta por el “muy” y siempre busco la oportunidad de eliminarlo. Te exhorto a que hagas lo mismo.