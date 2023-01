Comment on this story Comment Gift Article Share

En "El pelo del perro", uno de sus cuentos más memorables, la escritora estadounidense Lydia Davis habla sobre la muerte de un perro y la sensación de ausencia que deja atrás. "Todavía encontramos sus pelos blancos aquí y allá, por toda la casa y en nuestra ropa", escribe. "Los recogemos. Deberíamos tirarlos. Pero es lo único que nos queda de él. No los tiramos. Tenemos una esperanza loca: si recogemos suficientes, vamos a poder armar el perro otra vez".

Este breve relato de Davis nos atraviesa porque en el fondo, y por más ingenuo que parezca, las personas estamos haciendo siempre eso: hurgar en nuestro pasado para recuperar pedazos de aquello que hemos perdido y que sabemos que no volveremos a juntar. Un hermoso ejemplo es Aftersun, la ópera prima de la joven directora escocesa Charlotte Wells que el año pasado ganó más de 30 premios en diversos festivales, entre ellos el French Touch de Cannes y los British Independent Awards, donde fue reconocida como mejor película, entre varias otras categorías.

Si me preguntan de qué se trata esta película no voy a saber qué decir. En realidad no pasa nada, ninguna anécdota ni misterio ni giro de tuerca inesperado. Un hombre, Calum, y su hija de 11 años, Sophie, vacacionan en la costa turca durante una semana de finales de los años 1990, luego se despiden en el aeropuerto y no vuelven a verse. Lo que aparece en pantalla son los recuerdos de este viaje y la realidad atroz, por ordinaria, que la Sophie adulta tiene de que aquellos días han quedado muy lejos ya, que se han esfumado.

A partir de videos caseros —piezas sueltas del rompecabezas que lleva la vida intentando armar—, Sophie, con 30 años y recién convertida en madre, intenta reconstruir a su padre explorando los claroscuros que ahora logra detectar en él. Que tenga un bebé de meses no es casualidad, las huérfanas sabemos que la maternidad sacude la memoria de tus muertos a través de preguntas que creíamos ¿felizmente? olvidadas. Dar vida renueva el duelo y lo amplifica.

Aunque no se establece de manera explícita, al final sabemos que Calum muere brevemente después de esas vacaciones turcas, muy probablemente por suicidio. De hecho, durante la película está muriendo a cada rato: se sube al barandal del balcón de su habitación de hotel, listo para saltar; se adentra en el mar de madrugada con la ropa puesta; se le pierde la máscara de buceo, se ahoga en llanto. “Una vez que abandonas el sitio donde creciste”, le dice a su hija en una sentencia desgarradora, “existe este sentimiento de que ya no pertenecerás a ese lugar nunca más”. Ese sitio del que habla es Glasgow, de donde él se ha marchado para no volver, pero también es el instante que comparte con su hija, esta vida.

La depresión de su padre y la posibilidad de su muerte es el tercer personaje que habita el espacio con ellos, aunque a Sophie le tome años darse cuenta y por lo tanto también a nosotros se nos revele de a poco. Y es que aunque casi en todas las escenas de Aftersun aparezcan padre e hija (notablemente interpretados por Paul Mescal y Frankie Corio), la perspectiva de Sophie es la dominante. El hombre que la niña conserva en su memoria es, como todo recuerdo, una creación subjetiva de su hija, y como espectadores entendemos solo lo que ella entendía en ese momento y nos frustramos con lo que queda fuera de nuestro alcance.

Si Calum es, en términos generales, un padre amoroso y divertido, ¿por qué deja que Sophie recorra el hotel sola de noche y no le abre la puerta cuando vuelve a la habitación? ¿Para qué la lleva a ver alfombras carísimas que no puede comprar? ¿Por qué la deja cantando sola en el karaoke? La tensión surge en parte de esa paradoja: entre más se esfuerza en ser el mejor padre, más lejos le queda su objetivo. Su relación nos golpea porque está retratada como un vínculo real, sin cursilería ni moralismo, un vínculo no edulcorado entre dos personas que se aman desde sus virtudes, pero también desde sus defectos, que suelen ser más abundantes.

“Me parece bonito que compartamos el mismo cielo”, dice Sophie en una escena que se me quedó grabada en lo más hondo. Es curioso, pero a pesar de ser una película triste, por ponerle un adjetivo llano y puede que hasta un poco bobo, son estos destellos de felicidad los que mejor recuerdo. “Si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo de la película”, dijo Wells en entrevista con AnOther Magazine, “quizá le agregaría más momentos dichosos, más escenas que capturaran ese sentimiento, porque el duelo no existe sin la dicha y la dicha es lo que perdura más en la memoria”.

“Si no es allí, será en la cámara de mi cabeza”, se queja Sophie una de las pocas veces que su padre le pide que apague la cámara. Puede que a sus 11 años no lo intuya todavía, pero no tardará en saber que la cámara de la cabeza ofrece casi nada: un mar de preguntas sin responder, redes llenas de huecos, artificios. Aftersun transcurre en ese límite de la memoria y la invención, entre el sueño y la vigilia: un espacio en el que estamos absolutamente solos, pero la conversación con fantasmas suena todo el tiempo.

