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Coverage of former FBI director James B. Comey’s testimony looked about the same across cable news channels. A closeup of a senator forming a question, a wide show of the room — there’s just not much to show on TV. But the ALL CAPS text in the bar at screen bottom differentiates networks, exposing what they want viewers to take away from the hearing.
[Trump claims ‘vindication’ from Comey testimony, calls him a ‘leaker’]
These captions — also called chyrons or lower-thirds — are windows into how different networks interpret the same reality.
We captured what three big news networks displayed throughout the hearing. A few times a minute, this page updated with what the networks were currently showing.
[Analysis: 7 telling moments from the Comey hearing, in cable-news captions]
Pay attention to the quotes networks display. Do they tend to be damning for Trump, or more forgiving? Do the captions play it straight or editorialize?
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What cable networks had previously shown:
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SOON: COMEY TESTIFIES ON FIRING, TRUMP MEETINGS
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SENATE INTEL CHIEFS MEETING COMEY AHEAD OF HEARING
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JAMES COMEY HEARING MOMENTS AWAY
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JAMES COMEY ARRIVES ON CAPITOL HILL
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AWAITING TESTIMONY FROM FORMER FBI DIRECTOR
MSNBC
FIRED FBI DIRECTOR IN HOT SEAT AT SENATE HEARING
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COMEY ARRIVES FOR SENATE TESTIMONY
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FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES IN TRUMP/RUSSIA PROBE
FOX
OPENING STATEMENTS UNDERWAY IN SENATE INTEL. CMTE
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
MSNBC
COMEY FACING GRILLING OVER RUSSIA PROBE, CLINTON EMAIL INVESTIGATION AT SENATE HEARING
MSNBC
COMEY TO OUTLINE CLOSED-DOOR MEETINGS WITH TRUMP
CNN
WARNER: NEVER HAD REASON TO QUESTION COMEY'S INTEGRITY
FOX
SEN WARNER (D-VA): NUMEROUS TRUMP ASSOCIATES HAD CONTACTS WITH RUSSIANS
MSNBC
COMEY FACING GRILLING OVER RUSSIA PROBE, CLINTON EMAIL INVESTIGATION AT SENATE HEARING
FOX
SEN WARNER (D-VA): THIS IS NOT ABOUT RE-LITIGATING THE ELECT
FOX
SEN WARNER (D-VA): WE MUST FIND OUT WHAT THE THE RUSSIANS DID AND WHY THEY WERE SUCCESSFUL
FOX
SEN WARNER (D-VA): YOU HAVE BEEN WILLING TO SPEAK TRUTH TO POWER
FOX
OPENING STATEMENTS UNDERWAY IN SENATE INTEL. CMTE
MSNBC
FIRED FBI CHIEF FACING QUESTIONS AT SENATE HEARING
FOX
SEN WARNER (D-VA): DIRECTOR COMEY WAS FIRED AFTER REFUSING PRESIDENT'S REQUESTS
FOX
SEN WARNER (D-VA): COMEY DENIED THE PRESIDENT'S IMPROPER REQUESTS
FOX
OPENING STATEMENTS UNDERWAY IN SENATE INTEL. CMTE
FOX
FMR FBI DIRECTOR GIVES OPENING STATEMENT
MSNBC
COMEY DETAILING TRUMP MEETINGS AT SENATE HEARING
FOX
COMEY: I WILL NOT REPEAT MY STATEMENT THAT I HAVE SUBMITTED FOR THE RECORD
CNN
COMEY ON FIRING: "SHIFTING EXPLANATIONS CONFUSED ME" Says Trump admin's changing story "increasingly concerned me"
FOX
FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL
MSNBC
COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME"
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED FBI IN FIRING EXPLANATION
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
FOX
FMR FBI DIRECTOR GIVES OPENING STATEMENT
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" Says "those were lies," he's sorry FBI "had to hear them"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED ME AND THE FBI" WITH "LIES"
FOX
FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL
MSNBC
COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"
FOX
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
MSNBC
COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING
FOX
FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED" FBI IN FIRING EXPLANATION
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED ME AND THE FBI" WITH "LIES"
MSNBC
COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: "CONFIDENT" NO VOTES ALTERED BY RUSSIA HACK
FOX
COMEY: I WILL NOT REPEAT MY STATEMENT THAT I HAVE SUBMITTED FOR THE RECORD
MSNBC
COMEY: TRUMP DIDN'T ASK ME TO DROP PROBE OF RUSSIA ELECTION HACKS
FOX
COMEY: THE PRESIDENT REPEATEDLY TOLD ME I WAS DOING A GREAT JOB
CNN
COMEY: FLYNN "WAS IN LEGAL JEOPARDY"
FOX
COMEY: THE WORK OF THE FBI WILL GO ON BEYOND MY WORK THERE
CNN
COMEY: TRUMP TALKS ON FLYNN "EXTREMELY DISTURBING"
FOX
FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL
MSNBC
COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"
FOX
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
MSNBC
COMEY: NOT "FOR ME TO SAY" IF TRUMP'S FLYNN REQUEST WAS OBSTRUCTION
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
CNN
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP COMMITTED OBSTRUCTION
MSNBC
COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"
MSNBC
COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING
FOX
COMEY: GENERAL FLYNN WAS IN LEGAL JEOPARDY AT TIME OF FEBRUARY 14 CONVERSATION
FOX
FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED" FBI IN FIRING EXPLANATION
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED ME" AND THE FBI WITH "LIES"
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
MSNBC
COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: "CONFIDENT" NO VOTES ALTERED BY RUSSIA HACK
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
CNN
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP COMMITTED OBSTRUCTION
MSNBC
COMEY: TRUMP DIDN'T ASK ME TO DROP PROBE OF RUSSIA ELECTION HACKS
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: "MASSIVE EFFORT" BY RUSSIA TO TARGET ELECTION Says "at least hundreds" of government, nonprofit, other agencies targeted
FOX
FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL
FOX
COMEY: I WILL NOT REPEAT MY STATEMENT THAT I HAVE SUBMITTED FOR THE RECORD
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: THE PRESIDENT REPEATEDLY TOLD ME I WAS DOING A GREAT JOB
CNN
COMEY: FBI KNEW OF RUSSIA HACK ATTEMPTS IN LATE 2O15
FOX
COMEY: THE WORK OF THE FBI WILL GO ON BEYOND MY WORK THERE
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: THE FBI IS HONEST STRONG AND WILL ALWAYS BE INDEPENDENT
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COMEY: TRUMP'S FLYNN REQUEST "DISTURBING"
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: AG TOLD ME NOT TO CALL IT AN INVESTIGATION Says Sessions' request to call it "a matter" concerned him
FOX
COMEY: THE PRESIDENT REPEATEDLY TOLD ME I WAS DOING A GREAT JOB
MSNBC
COMEY: CAN'T SAY IN OPEN SETTING IF PARTS OF TRUMP-RUSSIA DOSSIER WERE VERIFIED
FOX
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
MSNBC
COMEY: "SHIFI'ING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: TRUMP "DEFAMED ME" AND THE FBI WITH "LIES"
MSNBC
COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS
MSNBC
COMEY: "CONFIDENT" NO VOTES ALTERED BY RUSSIA HACK
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
MSNBC
COMEY: NOT "FOR ME TO SAY" IF TRUMP'S FLYNN REQUEST WAS OBSTRUCT ION
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT ME ABOUT MEETING
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
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COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
FOX
COMEY: DINNER WITH PRESIDENT WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
CNN
COMEY: I KNEW I NEEDED TO DOCUMENT TRUMP MEETING
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
MSNBC
COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: TRUMP'S FLYNN REQUEST "DISTURBING"
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
MSNBC
COMEY: TRUMP'S FLYNN REQUEST "DISTURBING"
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
CNN
COMEY: "I WAS STUNNED" BY CONVERSATION WITH PRESIDENT
MSNBC
COMEY: "I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
CNN
COMEY: "l WAS STUNNED" BY CONVERSATION WITH PRESIDENT Fired FBI chief says he hopes there are tapes of meeting
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
CNN
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETING
MSNBC
COMEY: "I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
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COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
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COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
CNN
COMEY: l TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION Sen Ron Wyden I (D) Oregon
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: THE PRESIDENT ONLY EVER ASKED ABOUT ONE FBI INVESTIGATION
FOX
COMEY: THE PRESIDENT WAS NOT UNDER INVESTIGATION
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
FOX
COMEY: I TAKE PRESIDENT AT HIS WORD THAT I WAS FIRED OVER RUSSIA INVESTIGATION
FOX
COMEY: PRIMARY CONCERN WAS TO NOT INFECT INVESTIGATIVE TEAM
FOX
COMEY: IT WAS MY JUDGMENT THAT SESSIONS WOULD RECUSE HIMSELF
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: THE PRESIDENT WAS NOT UNDER INVESTIGATION
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
CNN
COMEY: l TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: THE PRESIDENT WAS NOT UNDER INVESTIGATION
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
FOX
COMEY: GENERAL FLYNN WAS IN LEGAL JEOPARDY AT TIME OF FEBRUARY 14 CONVERSATION
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" l MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" l MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
FOX
COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
FOX
COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL
CNN
FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special prosecutor
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
FOX
COMEY: I THOUGHT SOMETHING WAS ABOUT TO HAPPEN WHEN TRUMP CLEARED ROOM ON FEB 14
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
FOX
COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
FOX
COMEY: DINNER WITH PRESIDENT TRUMP WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
CNN
COMEY: I NEVER INITIATED COMMUNICATION WITH TRUMP
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP DID NOT ASK ME TO STOP RUSSIA INVESTIGATION
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO
FOX
COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel
FOX
COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel
FOX
COMEY: I CREATED RECORDS AFTER NEARLY ALL OF MY CONVERSATIONS
FOX
COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
MSNBC
COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS
MSNBC
COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: LYNCH SAID TO REFER TO CLINTON EMAILS AS A "MATTER" NOT "INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND
MSNBC
COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS
CNN
COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
FOX
COMEY: RUSSIA TRIED TO SHAPE THE WAY WE THINK, VOTE AND ACT
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: RELEASE ALL OF THE TAPES
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME
CNN
COMEY: "THE PRESIDENT SURELY KNOWS IF HE TAPED ME" Fired FBI chief urges Trump to "release all the tapes" if they exist
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
CNN
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP COMMITTED OBSTRUCTION
FOX
COMEY: RISK OF A CHILLING EFFECT ON AGENTS IF THEY HAD HEARD REQUEST TO END FLYNN PROBE
CNN
COMEY: I ASKED A FRIEND TO SHARE TRUMP MEMO WITH REPORTER
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: I ASKED A FRIEND TO SHARE TRUMP MEMO WITH REPORTER Says he thought it would prompt appointment of special counsel
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
CNN
COMEY: I ASKED A FRIEND TO SHARE TRUMP MEMO WITH REPORTER
FOX
COMEY: DINNER WITH PRESIDENT TRUMP WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY
CNN
COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO
MSNBC
COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
MSNBC
COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" l MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO
FOX
COMEY: GENERAL FLYNN WAS IN LEGAL JEOPARDY AT TIME OF FEBRUARY 14 CONVERSATION
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
MSNBC
COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS
MSNBC
COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
FOX
COMEY: I THOUGHT SOMETHING WAS ABOUT TO HAPPEN WHEN TRUMP CLEARED ROOM ON FEB 14
FOX
COMEY: I WAS CONCERNED TRUMP MIGHT LIE ABOUT THE CONTENTS OF OUR MEETINGS
MSNBC
COMEY: I SAW TRUMP'S FLYNN REQUEST AS A DIRECTIVE
FOX
COMEY: MUELLER WILL DO HIS JOB WELL
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
FOX
COMEY: THE FBI HAD A CRIMINAL INVESTIGATION INTO CLINTON EMAIL MATTER
FOX
COMEY: LYNCH SAID TO REFER TO CLINTON EMAILS AS A "MATTER" NOT "INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
MSNBC
COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
MSNBC
COMEY: I SAW TRUMP'S FLYNN REQUEST AS A DIRECTIVE
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
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COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO
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COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
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COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
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COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
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COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"
MSNBC
COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI
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COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEEI'ING
FOX
COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
FOX
COMEY: THE FBI HAD A CRIMINAL INVESTIGATION INTO CLINTON EMAIL MATTER
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: RUSSIA TRIED TO SHAPE THE WAY WE THINK, VOTE AND ACT
CNN
COMEY: "I TAKE THE PRESIDENT'S WORDS, I KNOW I WAS FIRED BECAUSE OF SOMETHING ABOUT THE WAY I WAS CONDUCTING THE RUSSIA PROBE"
FOX
COMEY: THE FBI HAD A CRIMINAL INVESTIGATION INTO CLINTON EMAIL MATTER
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
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COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
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COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
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COMEY: I WAS FIRED BECAUSE OF HANDLING OF RUSSIA PROBE
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COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
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COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
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COMEY: RUSSIA TRIED TO SHAPE THE WAY WE THINK, VOTE AND ACT
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP DID NOT ASK ME TO STOP RUSSIA INVESTIGATION
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
FOX
COMEY: DINNER WITH PRESIDENT TRUMP WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
MSNBC
COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA
FOX
COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
CNN
COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
FOX
COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
FOX
COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
MSNBC
COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"
MSNBC
COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
FOX
COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
FOX
COMEY: CONCERNED PRES MIGHT ME ABOUT MEETING
MSNBC
COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
FOX
AWAITING STATEMENT FROM PRES TRUMP'S OUTSIDE ATTY
CNN
COMEY: WROTE MEMOS AFTER FEARING TRUMP WOULD LIE
MSNBC
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS
CNN
COMEY: YES, I BELIEVE RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN FIRING
MSNBC
COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE
CNN
COMEY: I HAD FRIEND SHARE DETAILS OF MEMO TO PRESS Says he thought it would prompt appointment of special counsel
MSNBC
COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI
FOX
AWAITING STATEMENTS FROM SEN BURR & SEN WARNER
MSNBC
COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER
CNN
COMEY: TRUMP ADMINISTRATION LIED ABOUT ME & FBI
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COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY
CNN
COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE
MSNBC
COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"
CNN
COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING
CNN
COMEY: WROTE MEMOS AFTER FEARING TRUMP WOULD LIE
FOX
AWAITING STATEMENT FROM PRES TRUMP'S OUTSIDE ATTY
CNN
COMEY: LYNCH SAID TO CALL CLINTON CASE A "MATTER" Comey: Ex-Obama Atty General wanted "matter" instead of "investigation"
MSNBC
COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING
Kim Soffen and Kevin Uhrmacher contributed to this report.
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