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Coverage of former FBI director James B. Comey’s testimony looked about the same across cable news channels. A closeup of a senator forming a question, a wide show of the room — there’s just not much to show on TV. But the ALL CAPS text in the bar at screen bottom differentiates networks, exposing what they want viewers to take away from the hearing.

[Trump claims ‘vindication’ from Comey testimony, calls him a ‘leaker’]

These captions — also called chyrons or lower-thirds — are windows into how different networks interpret the same reality.

We captured what three big news networks displayed throughout the hearing. A few times a minute, this page updated with what the networks were currently showing.

[Analysis: 7 telling moments from the Comey hearing, in cable-news captions]

Pay attention to the quotes networks display. Do they tend to be damning for Trump, or more forgiving? Do the captions play it straight or editorialize?

MSNBC

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What cable networks had previously shown:

10:00 a.m.

MSNBC

10:00 a.m.

SOON: COMEY TESTIFIES ON FIRING, TRUMP MEETINGS

10:01 a.m.

MSNBC

10:01 a.m.

SENATE INTEL CHIEFS MEETING COMEY AHEAD OF HEARING

FOX

10:02 a.m.

JAMES COMEY HEARING MOMENTS AWAY

10:03 a.m.

MSNBC

10:03 a.m.

JAMES COMEY ARRIVES ON CAPITOL HILL

FOX

10:03 a.m.

AWAITING TESTIMONY FROM FORMER FBI DIRECTOR

10:03 a.m.

MSNBC

10:03 a.m.

FIRED FBI DIRECTOR IN HOT SEAT AT SENATE HEARING

CNN

10:03 a.m.

COMEY ARRIVES FOR SENATE TESTIMONY

CNN

10:04 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES IN TRUMP/RUSSIA PROBE

FOX

10:10 a.m.

OPENING STATEMENTS UNDERWAY IN SENATE INTEL. CMTE

CNN

10:10 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

10:14 a.m.

MSNBC

10:14 a.m.

COMEY FACING GRILLING OVER RUSSIA PROBE, CLINTON EMAIL INVESTIGATION AT SENATE HEARING

10:14 a.m.

MSNBC

10:14 a.m.

COMEY TO OUTLINE CLOSED-DOOR MEETINGS WITH TRUMP

CNN

10:14 a.m.

WARNER: NEVER HAD REASON TO QUESTION COMEY'S INTEGRITY

FOX

10:14 a.m.

SEN WARNER (D-VA): NUMEROUS TRUMP ASSOCIATES HAD CONTACTS WITH RUSSIANS

10:15 a.m.

MSNBC

10:15 a.m.

COMEY FACING GRILLING OVER RUSSIA PROBE, CLINTON EMAIL INVESTIGATION AT SENATE HEARING

FOX

10:15 a.m.

SEN WARNER (D-VA): THIS IS NOT ABOUT RE-LITIGATING THE ELECT

FOX

10:15 a.m.

SEN WARNER (D-VA): WE MUST FIND OUT WHAT THE THE RUSSIANS DID AND WHY THEY WERE SUCCESSFUL

FOX

10:15 a.m.

SEN WARNER (D-VA): YOU HAVE BEEN WILLING TO SPEAK TRUTH TO POWER

FOX

10:16 a.m.

OPENING STATEMENTS UNDERWAY IN SENATE INTEL. CMTE

10:17 a.m.

MSNBC

10:17 a.m.

FIRED FBI CHIEF FACING QUESTIONS AT SENATE HEARING

FOX

10:17 a.m.

SEN WARNER (D-VA): DIRECTOR COMEY WAS FIRED AFTER REFUSING PRESIDENT'S REQUESTS

FOX

10:17 a.m.

SEN WARNER (D-VA): COMEY DENIED THE PRESIDENT'S IMPROPER REQUESTS

FOX

10:18 a.m.

OPENING STATEMENTS UNDERWAY IN SENATE INTEL. CMTE

FOX

10:19 a.m.

FMR FBI DIRECTOR GIVES OPENING STATEMENT

10:19 a.m.

MSNBC

10:19 a.m.

COMEY DETAILING TRUMP MEETINGS AT SENATE HEARING

FOX

10:20 a.m.

COMEY: I WILL NOT REPEAT MY STATEMENT THAT I HAVE SUBMITTED FOR THE RECORD

CNN

10:21 a.m.

COMEY ON FIRING: "SHIFTING EXPLANATIONS CONFUSED ME" Says Trump admin's changing story "increasingly concerned me"

FOX

10:21 a.m.

FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL

10:21 a.m.

MSNBC

10:21 a.m.

COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"

CNN

10:21 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME"

10:22 a.m.

MSNBC

10:22 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED FBI IN FIRING EXPLANATION

CNN

10:22 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

FOX

10:22 a.m.

FMR FBI DIRECTOR GIVES OPENING STATEMENT

CNN

10:22 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" Says "those were lies," he's sorry FBI "had to hear them"

CNN

10:23 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

10:23 a.m.

MSNBC

10:23 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED ME AND THE FBI" WITH "LIES"

FOX

10:23 a.m.

FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL

10:24 a.m.

MSNBC

10:24 a.m.

COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"

FOX

10:24 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

CNN

10:24 a.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

10:24 a.m.

MSNBC

10:24 a.m.

COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING

FOX

10:24 a.m.

FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL

10:24 a.m.

MSNBC

10:24 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED" FBI IN FIRING EXPLANATION

10:25 a.m.

MSNBC

10:25 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED ME AND THE FBI" WITH "LIES"

10:25 a.m.

MSNBC

10:25 a.m.

COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS

CNN

10:25 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

10:25 a.m.

MSNBC

10:25 a.m.

COMEY: "CONFIDENT" NO VOTES ALTERED BY RUSSIA HACK

FOX

10:25 a.m.

COMEY: I WILL NOT REPEAT MY STATEMENT THAT I HAVE SUBMITTED FOR THE RECORD

10:26 a.m.

MSNBC

10:26 a.m.

COMEY: TRUMP DIDN'T ASK ME TO DROP PROBE OF RUSSIA ELECTION HACKS

FOX

10:26 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT REPEATEDLY TOLD ME I WAS DOING A GREAT JOB

CNN

10:26 a.m.

COMEY: FLYNN "WAS IN LEGAL JEOPARDY"

FOX

10:26 a.m.

COMEY: THE WORK OF THE FBI WILL GO ON BEYOND MY WORK THERE

CNN

10:26 a.m.

COMEY: TRUMP TALKS ON FLYNN "EXTREMELY DISTURBING"

FOX

10:26 a.m.

FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL

10:26 a.m.

MSNBC

10:26 a.m.

COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"

FOX

10:27 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

10:27 a.m.

MSNBC

10:27 a.m.

COMEY: NOT "FOR ME TO SAY" IF TRUMP'S FLYNN REQUEST WAS OBSTRUCTION

FOX

10:27 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

CNN

10:27 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP COMMITTED OBSTRUCTION

10:27 a.m.

MSNBC

10:27 a.m.

COMEY: "SHIFTING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"

10:28 a.m.

MSNBC

10:28 a.m.

COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING

FOX

10:28 a.m.

COMEY: GENERAL FLYNN WAS IN LEGAL JEOPARDY AT TIME OF FEBRUARY 14 CONVERSATION

FOX

10:28 a.m.

FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL

10:28 a.m.

MSNBC

10:28 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED" FBI IN FIRING EXPLANATION

10:28 a.m.

MSNBC

10:28 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED ME" AND THE FBI WITH "LIES"

FOX

10:28 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

CNN

10:29 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

10:29 a.m.

MSNBC

10:29 a.m.

COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS

CNN

10:29 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

10:29 a.m.

MSNBC

10:29 a.m.

COMEY: "CONFIDENT" NO VOTES ALTERED BY RUSSIA HACK

CNN

10:30 a.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

CNN

10:30 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP COMMITTED OBSTRUCTION

10:30 a.m.

MSNBC

10:30 a.m.

COMEY: TRUMP DIDN'T ASK ME TO DROP PROBE OF RUSSIA ELECTION HACKS

CNN

10:30 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

10:31 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

10:31 a.m.

MSNBC

10:31 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

10:31 a.m.

COMEY: "MASSIVE EFFORT" BY RUSSIA TO TARGET ELECTION Says "at least hundreds" of government, nonprofit, other agencies targeted

FOX

10:31 a.m.

FMR FBI DIRECTOR TESTIFIES BEFORE SENATE PANEL

FOX

10:32 a.m.

COMEY: I WILL NOT REPEAT MY STATEMENT THAT I HAVE SUBMITTED FOR THE RECORD

CNN

10:32 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

10:32 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT REPEATEDLY TOLD ME I WAS DOING A GREAT JOB

CNN

10:32 a.m.

COMEY: FBI KNEW OF RUSSIA HACK ATTEMPTS IN LATE 2O15

FOX

10:32 a.m.

COMEY: THE WORK OF THE FBI WILL GO ON BEYOND MY WORK THERE

CNN

10:33 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

10:33 a.m.

COMEY: THE FBI IS HONEST STRONG AND WILL ALWAYS BE INDEPENDENT

10:33 a.m.

MSNBC

10:33 a.m.

COMEY: TRUMP'S FLYNN REQUEST "DISTURBING"

CNN

10:33 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

CNN

10:34 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

10:34 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

10:34 a.m.

MSNBC

10:34 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

10:34 a.m.

COMEY: AG TOLD ME NOT TO CALL IT AN INVESTIGATION Says Sessions' request to call it "a matter" concerned him

FOX

10:34 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT REPEATEDLY TOLD ME I WAS DOING A GREAT JOB

10:35 a.m.

MSNBC

10:35 a.m.

COMEY: CAN'T SAY IN OPEN SETTING IF PARTS OF TRUMP-RUSSIA DOSSIER WERE VERIFIED

FOX

10:35 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

10:35 a.m.

MSNBC

10:35 a.m.

COMEY: "SHIFI'ING EXPLANATIONS" FOR FIRING "CONFUSED ME"

CNN

10:35 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

FOX

10:35 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

10:36 a.m.

MSNBC

10:36 a.m.

COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING

FOX

10:36 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

10:36 a.m.

MSNBC

10:36 a.m.

COMEY: TRUMP "DEFAMED ME" AND THE FBI WITH "LIES"

10:36 a.m.

MSNBC

10:36 a.m.

COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS

10:37 a.m.

MSNBC

10:37 a.m.

COMEY: "CONFIDENT" NO VOTES ALTERED BY RUSSIA HACK

CNN

10:37 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

10:37 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

10:37 a.m.

MSNBC

10:37 a.m.

COMEY: NOT "FOR ME TO SAY" IF TRUMP'S FLYNN REQUEST WAS OBSTRUCT ION

FOX

10:39 a.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT ME ABOUT MEETING

FOX

10:39 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

FOX

10:40 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

FOX

10:41 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

CNN

10:42 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

FOX

10:43 a.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

FOX

10:44 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

10:45 a.m.

MSNBC

10:45 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

FOX

10:46 a.m.

COMEY: DINNER WITH PRESIDENT WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY

FOX

10:46 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

CNN

10:47 a.m.

COMEY: I KNEW I NEEDED TO DOCUMENT TRUMP MEETING

FOX

10:47 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

FOX

10:48 a.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

10:48 a.m.

MSNBC

10:48 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

10:48 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

10:49 a.m.

MSNBC

10:49 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

10:49 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

10:49 a.m.

MSNBC

10:49 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

10:49 a.m.

MSNBC

10:49 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

10:50 a.m.

MSNBC

10:50 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

10:50 a.m.

MSNBC

10:50 a.m.

COMEY: "NO DOUBT" RUSSIA BEHIND ELECTION HACKS

10:51 a.m.

MSNBC

10:51 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

10:51 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

FOX

10:51 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

10:52 a.m.

MSNBC

10:52 a.m.

COMEY: TRUMP'S FLYNN REQUEST "DISTURBING"

FOX

10:52 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

10:52 a.m.

MSNBC

10:52 a.m.

COMEY: TRUMP'S FLYNN REQUEST "DISTURBING"

FOX

10:53 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

10:53 a.m.

MSNBC

10:53 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

10:53 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

10:54 a.m.

MSNBC

10:54 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

10:55 a.m.

MSNBC

10:55 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

10:56 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

10:56 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

10:56 a.m.

MSNBC

10:56 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

10:57 a.m.

MSNBC

10:57 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

10:57 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

CNN

10:57 a.m.

COMEY: "I WAS STUNNED" BY CONVERSATION WITH PRESIDENT

10:57 a.m.

MSNBC

10:57 a.m.

COMEY: "I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

10:57 a.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

CNN

10:57 a.m.

COMEY: "l WAS STUNNED" BY CONVERSATION WITH PRESIDENT Fired FBI chief says he hopes there are tapes of meeting

10:58 a.m.

MSNBC

10:58 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

10:58 a.m.

MSNBC

10:58 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

CNN

10:58 a.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETING

10:58 a.m.

MSNBC

10:58 a.m.

COMEY: "I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

10:59 a.m.

MSNBC

10:59 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

10:59 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

10:59 a.m.

MSNBC

10:59 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

11:00 a.m.

MSNBC

11:00 a.m.

COMEY: "I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

11:00 a.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

FOX

11:02 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

FOX

11:02 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

FOX

11:03 a.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

11:03 a.m.

MSNBC

11:03 a.m.

COMEY: "CONFUSED" BY TRUMP'S PUBLIC EXPLANATIONS OF FIRING

CNN

11:03 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:04 a.m.

MSNBC

11:04 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:04 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

CNN

11:04 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"

11:05 a.m.

MSNBC

11:05 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

11:05 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

11:05 a.m.

MSNBC

11:05 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:05 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

11:05 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

11:06 a.m.

MSNBC

11:06 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:06 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

11:07 a.m.

MSNBC

11:07 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

11:07 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

FOX

11:07 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

11:07 a.m.

MSNBC

11:07 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

11:07 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:07 a.m.

MSNBC

11:07 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

11:08 a.m.

MSNBC

11:08 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:09 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

11:09 a.m.

MSNBC

11:09 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:09 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

CNN

11:10 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

11:10 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

CNN

11:10 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"

11:10 a.m.

MSNBC

11:10 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

CNN

11:11 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

CNN

11:11 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

FOX

11:11 a.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

11:11 a.m.

MSNBC

11:11 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

11:11 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

11:12 a.m.

MSNBC

11:12 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

FOX

11:12 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

11:12 a.m.

MSNBC

11:12 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

CNN

11:12 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:13 a.m.

MSNBC

11:13 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

11:13 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

11:13 a.m.

MSNBC

11:13 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

11:14 a.m.

MSNBC

11:14 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

CNN

11:14 a.m.

COMEY: l TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION Sen Ron Wyden I (D) Oregon

11:14 a.m.

MSNBC

11:14 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

11:15 a.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

11:15 a.m.

MSNBC

11:15 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

11:15 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

11:15 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT ONLY EVER ASKED ABOUT ONE FBI INVESTIGATION

FOX

11:15 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT WAS NOT UNDER INVESTIGATION

CNN

11:16 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

FOX

11:16 a.m.

COMEY: I TAKE PRESIDENT AT HIS WORD THAT I WAS FIRED OVER RUSSIA INVESTIGATION

FOX

11:16 a.m.

COMEY: PRIMARY CONCERN WAS TO NOT INFECT INVESTIGATIVE TEAM

FOX

11:16 a.m.

COMEY: IT WAS MY JUDGMENT THAT SESSIONS WOULD RECUSE HIMSELF

11:17 a.m.

MSNBC

11:17 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

FOX

11:17 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

CNN

11:17 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:17 a.m.

MSNBC

11:17 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

11:17 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

11:18 a.m.

MSNBC

11:18 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:18 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT WAS NOT UNDER INVESTIGATION

CNN

11:18 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"

FOX

11:18 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

11:18 a.m.

MSNBC

11:18 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

CNN

11:19 a.m.

COMEY: l TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:19 a.m.

MSNBC

11:19 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

11:20 a.m.

COMEY: THE PRESIDENT WAS NOT UNDER INVESTIGATION

11:20 a.m.

MSNBC

11:20 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

11:20 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:20 a.m.

MSNBC

11:20 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

FOX

11:20 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

FOX

11:20 a.m.

COMEY: GENERAL FLYNN WAS IN LEGAL JEOPARDY AT TIME OF FEBRUARY 14 CONVERSATION

11:21 a.m.

MSNBC

11:21 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

11:21 a.m.

MSNBC

11:21 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

CNN

11:21 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:22 a.m.

MSNBC

11:22 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

11:22 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

11:22 a.m.

MSNBC

11:22 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

11:22 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:22 a.m.

MSNBC

11:22 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" l MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

FOX

11:23 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

11:23 a.m.

MSNBC

11:23 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

11:24 a.m.

MSNBC

11:24 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:24 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

FOX

11:24 a.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

11:24 a.m.

MSNBC

11:24 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

11:25 a.m.

MSNBC

11:25 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

11:25 a.m.

MSNBC

11:25 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

11:25 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

11:25 a.m.

MSNBC

11:25 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" l MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

FOX

11:26 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

FOX

11:26 a.m.

COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER

CNN

11:27 a.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

11:27 a.m.

MSNBC

11:27 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

FOX

11:28 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

11:28 a.m.

MSNBC

11:28 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:29 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

11:29 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

11:29 a.m.

MSNBC

11:29 a.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

11:30 a.m.

MSNBC

11:30 a.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

FOX

11:31 a.m.

COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL

CNN

11:31 a.m.

FIRED FBI CHIEF COMEY TESTIFIES AT SENATE HEARING

CNN

11:31 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:31 a.m.

MSNBC

11:31 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:31 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special prosecutor

11:32 a.m.

MSNBC

11:32 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:32 a.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

11:33 a.m.

MSNBC

11:33 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

CNN

11:33 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:33 a.m.

MSNBC

11:33 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

11:34 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

11:34 a.m.

MSNBC

11:34 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

11:35 a.m.

MSNBC

11:35 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

11:35 a.m.

MSNBC

11:35 a.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

FOX

11:35 a.m.

COMEY: I THOUGHT SOMETHING WAS ABOUT TO HAPPEN WHEN TRUMP CLEARED ROOM ON FEB 14

11:36 a.m.

MSNBC

11:36 a.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

11:36 a.m.

MSNBC

11:36 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

11:36 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

11:36 a.m.

MSNBC

11:36 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

11:37 a.m.

MSNBC

11:37 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

11:37 a.m.

COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER

11:37 a.m.

MSNBC

11:37 a.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

CNN

11:37 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel

CNN

11:38 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

FOX

11:38 a.m.

COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL

CNN

11:38 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel

11:38 a.m.

MSNBC

11:38 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

11:39 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:39 a.m.

MSNBC

11:39 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

11:39 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

CNN

11:40 a.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

FOX

11:40 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

CNN

11:40 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

FOX

11:41 a.m.

COMEY: DINNER WITH PRESIDENT TRUMP WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY

11:41 a.m.

MSNBC

11:41 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

CNN

11:41 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:41 a.m.

MSNBC

11:41 a.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

11:42 a.m.

MSNBC

11:42 a.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

CNN

11:42 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

FOX

11:42 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

CNN

11:42 a.m.

COMEY: I NEVER INITIATED COMMUNICATION WITH TRUMP

FOX

11:42 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

CNN

11:43 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

11:43 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

11:43 a.m.

MSNBC

11:43 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:43 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:44 a.m.

MSNBC

11:44 a.m.

COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS

FOX

11:44 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

11:45 a.m.

MSNBC

11:45 a.m.

COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP

CNN

11:45 a.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

FOX

11:45 a.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP DID NOT ASK ME TO STOP RUSSIA INVESTIGATION

FOX

11:45 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FLYNN PROBE GO

FOX

11:46 a.m.

COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER

CNN

11:46 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel

FOX

11:46 a.m.

COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL

CNN

11:47 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:47 a.m.

MSNBC

11:47 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

11:47 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel

FOX

11:47 a.m.

COMEY: I CREATED RECORDS AFTER NEARLY ALL OF MY CONVERSATIONS

FOX

11:47 a.m.

COMEY: I ASKED FRIEND TO GIVE MEMO TO REPORTER

CNN

11:47 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

11:47 a.m.

MSNBC

11:47 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:48 a.m.

COMEY: SHARED MEMO TO PROMPT SPECIAL COUNSEL

11:48 a.m.

MSNBC

11:48 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

11:48 a.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO

CNN

11:48 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

11:49 a.m.

MSNBC

11:49 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

11:49 a.m.

MSNBC

11:49 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

11:49 a.m.

MSNBC

11:49 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

11:49 a.m.

MSNBC

11:49 a.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

CNN

11:50 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

11:50 a.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

11:50 a.m.

MSNBC

11:50 a.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

CNN

11:50 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

11:50 a.m.

MSNBC

11:50 a.m.

COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS

11:50 a.m.

MSNBC

11:50 a.m.

COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP

11:51 a.m.

MSNBC

11:51 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

11:51 a.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

11:51 a.m.

MSNBC

11:51 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:51 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

11:52 a.m.

MSNBC

11:52 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

11:52 a.m.

MSNBC

11:52 a.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

11:52 a.m.

COMEY: LYNCH SAID TO REFER TO CLINTON EMAILS AS A "MATTER" NOT "INVESTIGATION"

11:52 a.m.

MSNBC

11:52 a.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

11:53 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:53 a.m.

MSNBC

11:53 a.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

11:54 a.m.

MSNBC

11:54 a.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

CNN

11:54 a.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

FOX

11:54 a.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

11:54 a.m.

MSNBC

11:54 a.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

CNN

11:54 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel

CNN

11:55 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND

11:55 a.m.

MSNBC

11:55 a.m.

COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS

CNN

11:55 a.m.

COMEY: I SHARED MEMO ON TRUMP MEETING WITH FRIEND Says he thought it would prompt appointment of special counsel

CNN

11:56 a.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

FOX

11:57 a.m.

COMEY: RUSSIA TRIED TO SHAPE THE WAY WE THINK, VOTE AND ACT

CNN

11:57 a.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

CNN

11:58 a.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

11:59 a.m.

MSNBC

11:59 a.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

11:59 a.m.

COMEY: RELEASE ALL OF THE TAPES

11:59 a.m.

MSNBC

11:59 a.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

11:59 a.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION CHOSE TO DEFAME ME

CNN

11:59 a.m.

COMEY: "THE PRESIDENT SURELY KNOWS IF HE TAPED ME" Fired FBI chief urges Trump to "release all the tapes" if they exist

FOX

12:00 p.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

FOX

12:00 p.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

12:01 p.m.

MSNBC

12:01 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

12:01 p.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

CNN

12:01 p.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP COMMITTED OBSTRUCTION

FOX

12:01 p.m.

COMEY: RISK OF A CHILLING EFFECT ON AGENTS IF THEY HAD HEARD REQUEST TO END FLYNN PROBE

CNN

12:01 p.m.

COMEY: I ASKED A FRIEND TO SHARE TRUMP MEMO WITH REPORTER

12:01 p.m.

MSNBC

12:01 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

12:02 p.m.

COMEY: I ASKED A FRIEND TO SHARE TRUMP MEMO WITH REPORTER Says he thought it would prompt appointment of special counsel

12:02 p.m.

MSNBC

12:02 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

FOX

12:02 p.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

12:03 p.m.

MSNBC

12:03 p.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

CNN

12:03 p.m.

COMEY: I ASKED A FRIEND TO SHARE TRUMP MEMO WITH REPORTER

FOX

12:03 p.m.

COMEY: DINNER WITH PRESIDENT TRUMP WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY

CNN

12:03 p.m.

COMEY: NO DOUBT RUSSIA MEDDLED IN ELECTION

FOX

12:03 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

12:04 p.m.

MSNBC

12:04 p.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

12:04 p.m.

MSNBC

12:04 p.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

FOX

12:05 p.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO

12:05 p.m.

MSNBC

12:05 p.m.

COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP

CNN

12:05 p.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

12:06 p.m.

MSNBC

12:06 p.m.

COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA

12:06 p.m.

MSNBC

12:06 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

CNN

12:07 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

12:08 p.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

FOX

12:09 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

FOX

12:10 p.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

FOX

12:10 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

12:11 p.m.

MSNBC

12:11 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

12:11 p.m.

MSNBC

12:11 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

12:12 p.m.

MSNBC

12:12 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

12:12 p.m.

MSNBC

12:12 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

12:12 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

12:12 p.m.

MSNBC

12:12 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" l MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

12:13 p.m.

MSNBC

12:13 p.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

FOX

12:13 p.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO

FOX

12:13 p.m.

COMEY: GENERAL FLYNN WAS IN LEGAL JEOPARDY AT TIME OF FEBRUARY 14 CONVERSATION

12:13 p.m.

MSNBC

12:13 p.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

12:14 p.m.

MSNBC

12:14 p.m.

COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP

FOX

12:14 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

12:14 p.m.

MSNBC

12:14 p.m.

COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS

12:14 p.m.

MSNBC

12:14 p.m.

COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA

12:15 p.m.

MSNBC

12:15 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

FOX

12:15 p.m.

COMEY: I THOUGHT SOMETHING WAS ABOUT TO HAPPEN WHEN TRUMP CLEARED ROOM ON FEB 14

FOX

12:15 p.m.

COMEY: I WAS CONCERNED TRUMP MIGHT LIE ABOUT THE CONTENTS OF OUR MEETINGS

12:16 p.m.

MSNBC

12:16 p.m.

COMEY: I SAW TRUMP'S FLYNN REQUEST AS A DIRECTIVE

FOX

12:16 p.m.

COMEY: MUELLER WILL DO HIS JOB WELL

FOX

12:16 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

12:17 p.m.

MSNBC

12:17 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

12:18 p.m.

MSNBC

12:18 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

12:18 p.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

12:18 p.m.

MSNBC

12:18 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

FOX

12:18 p.m.

COMEY: THE FBI HAD A CRIMINAL INVESTIGATION INTO CLINTON EMAIL MATTER

FOX

12:19 p.m.

COMEY: LYNCH SAID TO REFER TO CLINTON EMAILS AS A "MATTER" NOT "INVESTIGATION"

12:19 p.m.

MSNBC

12:19 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

12:19 p.m.

MSNBC

12:19 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

12:19 p.m.

MSNBC

12:19 p.m.

COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA

12:21 p.m.

MSNBC

12:21 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

12:22 p.m.

MSNBC

12:22 p.m.

COMEY: I SAW TRUMP'S FLYNN REQUEST AS A DIRECTIVE

12:22 p.m.

MSNBC

12:22 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

12:22 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

12:23 p.m.

MSNBC

12:23 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

12:23 p.m.

MSNBC

12:23 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

12:24 p.m.

MSNBC

12:24 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

12:24 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

CNN

12:24 p.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S WORDS AS DIRECTION

12:25 p.m.

MSNBC

12:25 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

CNN

12:25 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

CNN

12:25 p.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

12:25 p.m.

MSNBC

12:25 p.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

12:25 p.m.

MSNBC

12:25 p.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

FOX

12:25 p.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO

12:26 p.m.

MSNBC

12:26 p.m.

COMEY: I NEVER "INITIATED" A CALL TO TRUMP

CNN

12:26 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

CNN

12:26 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

12:26 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

12:26 p.m.

MSNBC

12:26 p.m.

COMEY: RUSSIANS "WILL BE BACK" TO MEDDLE IN ELECTIONS

CNN

12:27 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI Says "those were lies, plain & simple"

12:27 p.m.

MSNBC

12:27 p.m.

COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA

12:27 p.m.

MSNBC

12:27 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

12:28 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN "CHOSE TO DEFAME ME" AND FBI

FOX

12:28 p.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

12:28 p.m.

MSNBC

12:28 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

CNN

12:29 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

12:29 p.m.

COMEY: RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN MY FIRING

CNN

12:29 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEEI'ING

FOX

12:29 p.m.

COMEY: I HOPE THERE ARE TAPES OF TRUMP MEETINGS

12:30 p.m.

MSNBC

12:30 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

CNN

12:31 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

12:31 p.m.

COMEY: THE FBI HAD A CRIMINAL INVESTIGATION INTO CLINTON EMAIL MATTER

12:32 p.m.

MSNBC

12:32 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

12:32 p.m.

COMEY: RUSSIA TRIED TO SHAPE THE WAY WE THINK, VOTE AND ACT

CNN

12:33 p.m.

COMEY: "I TAKE THE PRESIDENT'S WORDS, I KNOW I WAS FIRED BECAUSE OF SOMETHING ABOUT THE WAY I WAS CONDUCTING THE RUSSIA PROBE"

FOX

12:33 p.m.

COMEY: THE FBI HAD A CRIMINAL INVESTIGATION INTO CLINTON EMAIL MATTER

CNN

12:34 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

FOX

12:34 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

12:34 p.m.

MSNBC

12:34 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

CNN

12:34 p.m.

COMEY: I WAS FIRED BECAUSE OF HANDLING OF RUSSIA PROBE

12:35 p.m.

MSNBC

12:35 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

12:35 p.m.

MSNBC

12:35 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

12:35 p.m.

MSNBC

12:35 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

12:36 p.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

FOX

12:36 p.m.

COMEY: RUSSIA TRIED TO SHAPE THE WAY WE THINK, VOTE AND ACT

12:36 p.m.

MSNBC

12:36 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

12:36 p.m.

MSNBC

12:36 p.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

FOX

12:36 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP DID NOT ASK ME TO STOP RUSSIA INVESTIGATION

FOX

12:36 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

12:37 p.m.

MSNBC

12:37 p.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

FOX

12:37 p.m.

COMEY: DINNER WITH PRESIDENT TRUMP WAS AN EFFORT TO GET MY LOYALTY

12:37 p.m.

MSNBC

12:37 p.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

12:38 p.m.

MSNBC

12:38 p.m.

COMEY: "DON'T THINK I SHOULD ANSWER" IF TRUMP COLLUDED WITH RUSSIA

FOX

12:38 p.m.

COMEY: NOBODY ASKED ME TO STOP RUSSIA PROBE

12:38 p.m.

MSNBC

12:38 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

CNN

12:38 p.m.

COMEY: TRUMP ADMIN LIED ABOUT ME & FBI

12:39 p.m.

MSNBC

12:39 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

12:39 p.m.

MSNBC

12:39 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

FOX

12:39 p.m.

COMEY: PRESIDENT TRUMP ASKED ME FOR LOYALTY

12:40 p.m.

MSNBC

12:40 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

12:40 p.m.

MSNBC

12:40 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

FOX

12:40 p.m.

COMEY: NOT FOR ME TO SAY IF TRUMP OBSTRUCTED

12:41 p.m.

MSNBC

12:41 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

12:41 p.m.

MSNBC

12:41 p.m.

COMEY: WROTE TRUMP MEMOS BECAUSE "I WAS HONESTLY CONCERNED THAT HE MIGHT LIE"

12:42 p.m.

MSNBC

12:42 p.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

FOX

12:42 p.m.

COMEY: PRES DID NOT ORDER ME TO LET FlYNN PROBE GO

12:43 p.m.

MSNBC

12:43 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

FOX

12:43 p.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT LIE ABOUT MEETING

12:43 p.m.

MSNBC

12:43 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

FOX

12:43 p.m.

COMEY: CONCERNED PRES MIGHT ME ABOUT MEETING

12:43 p.m.

MSNBC

12:43 p.m.

COMEY: I TAKE TRUMP "AT HIS WORD" THAT I WAS FIRED "BECAUSE OF THE RUSSIA INVESTIGATION"

CNN

12:43 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

FOX

12:44 p.m.

AWAITING STATEMENT FROM PRES TRUMP'S OUTSIDE ATTY

CNN

12:44 p.m.

COMEY: WROTE MEMOS AFTER FEARING TRUMP WOULD LIE

12:44 p.m.

MSNBC

12:44 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETINGS

CNN

12:44 p.m.

COMEY: YES, I BELIEVE RUSSIA PROBE PLAYED ROLE IN FIRING

12:44 p.m.

MSNBC

12:44 p.m.

COMEY: "SURE" SPECIAL COUNSEL IS LOOKING INTO WHETHER TRUMP OBSTRUCTED JUSTICE

CNN

12:45 p.m.

COMEY: I HAD FRIEND SHARE DETAILS OF MEMO TO PRESS Says he thought it would prompt appointment of special counsel

12:45 p.m.

MSNBC

12:45 p.m.

COMEY: WROTE MEETING NOTES BECAUSE I "KNEW" I MIGHT NEED RECORD TO DEFEND MYSELF, FBI

FOX

12:45 p.m.

AWAITING STATEMENTS FROM SEN BURR & SEN WARNER

12:45 p.m.

MSNBC

12:45 p.m.

COMEY: I ASKED PROFESSOR "FRIEND OF MINE" TO SHOW MEETING MEMOS TO REPORTER

CNN

12:45 p.m.

COMEY: TRUMP ADMINISTRATION LIED ABOUT ME & FBI

12:46 p.m.

MSNBC

12:46 p.m.

COMEY: SESSIONS ROLE IN RUSSIA PROBE "PROBLEMATIC," CAN'T DISCUSS PUBLICLY

CNN

12:46 p.m.

COMEY: I TOOK TRUMP'S REQUEST ABOUT FLYNN AS A DIRECTIVE

12:46 p.m.

MSNBC

12:46 p.m.

COMEY TO TRUMP: "RELEASE ALL THE TAPES"

CNN

12:46 p.m.

COMEY: "LORDY, I HOPE THERE ARE TAPES" OF TRUMP MEETING

CNN

12:47 p.m.

COMEY: WROTE MEMOS AFTER FEARING TRUMP WOULD LIE

FOX

12:47 p.m.

AWAITING STATEMENT FROM PRES TRUMP'S OUTSIDE ATTY

CNN

12:47 p.m.

COMEY: LYNCH SAID TO CALL CLINTON CASE A "MATTER" Comey: Ex-Obama Atty General wanted "matter" instead of "investigation"

12:47 p.m.

MSNBC

12:47 p.m.

COMEY: TRUMP LIED ABOUT REASONS FOR FIRING

Kim Soffen and Kevin Uhrmacher contributed to this report.

About this story

The data behind this story was scraped off of live coverage from the networks. Every few seconds, our computers captured a screenshot of each channel, cropped it and ran optical character recognition software to convert those images into text. We then edited this raw text to remove any recognition errors.

A few caveats: This process took a few seconds to run, so it’s possible we missed some chyron text, and the timestamps maybe be slightly off. Also, some text may be missing between 10:04 a.m. and 10:10 a.m. because of a production error.

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