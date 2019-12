2019: A portfolio of illustrations

On my list

ENTERTAINMENT



Best books of 2019. Artist: Embroidery by Sarah K. Benning (Embroidery by Sarah K. Benning/Embroidery by Sarah K. Benning)

Game of Thrones. Artist: Pablo Olivera (Pablo Olivera/Pablo Olivera )

Summer books. Artist: Michelle Mruk (Michelle Mruk/Michelle Mruk)

Old Town Road. Artist: Noa Denmon (Noa Denmon/ Noa Denmon )

Bars with fireplaces. Artist: Jennifer M Potter (Jennifer M Potter/ Jennifer M Potter)

Summer books. Artist: Michelle Mruk (Michelle Mruk/Michelle Mruk)

Holiday happenings. Artist: Daniel Liévano (Daniel Liévano/ Daniel Liévano )

What is an Oscar movie? Artist: Jason Raish (Jason Raish/Jason Raish)

Fall TV (fall tv preview). Artist: James Firnhaber (James Firnhaber/ James Firnhaber)

A guide to D.C. television shows. Artist: Aaron Meshon (Aaron Meshon/Aaron Meshon)

How not to fix Silicon Valley. Artist: Jonathan Bartlett (Jonathan Bartlett/Jonathan Bartlett)

National Book Festival. Artist: Adriana Picker (Adriana Picker/Adriana Picker)

Fall arts guide. Artist: Nicholas Stevenson (Nicholas Stevenson/Nicholas Stevenson)

How to watch TV. Artist: Stephen Maurice Graham (Stephen Maurice Graham for The Washington Post/Stephen Maurice Graham for The W)

The missing Oscars. Artist: Janet Sung (Janet Sung/Janet Sung)

POLITICS



The Mueller Report Illustrated. Artist: Jan Feindt based on Washington Post photo (Jan Feindt based on Washington Post photo/Jan Feindt based on Washington P)

Conquerors of the courts. Artist: Sam Spratt (Sam Spratt/Sam Spratt)

Judge Jeannine Pirro. Artist: Mitch Gee (Mitch Gee/Mitch Gee)

Two friends, one judge. Artist: Lincoln Agnew (Lincoln Agnew/ Lincoln Agnew)

How to run for Congress. Artist: Rami Niemi (Rami Niemi/Rami Niemi)

Space Force adventure. Artist: Danny Schlitz (Danny Schlitz/Danny Schlitz)

Nancy Pelosi fashion. Artist: Nicolas Gremaud (Nicolas Gremaud/Nicolas Gremaud)

Hamilton pushed for impeachment powers. Artist: Pep Montserrat (Pep Montserrat/ Pep Montserrat)

2020 candidates. Artist: Ben Kirchner (Ben Kirchner/Ben Kirchner)

Wisconsin. Artist: Matt Chase (Matt Chase/Matt Chase)

What would it take to impeach. Artist: Tara Jacoby (Tara Jacoby for The Washington Post/Tara Jacoby)

LIFESTYLE



Holiday gifts. Artist: Jasu Hu (Jasu Hu/Jasu Hu)

By the way cities. Artist: TK (By the way cities. Artist: TK/By the way cities. Artist: TK)

Sleep. Artist: Zach Meyer (Zach Meyer/Zach Meyer)

The beating heart. Artist: Patrik Svensson (Patrik Svensson/Patrik Svensson)

Wine. Artist: Zach Meyer (Zach Meyer/Zach Meyer)

Kids health. Artist: Ery Burns (Ery Burns/ Ery Burns)

Ready, set, grill. Artist: Christopher Delorenzo (Christopher Delorenzo/Christopher Delorenzo )

Powder play in Japan. Artist and art director: Jose Soto (Jose Soto/ Jose Soto)

Women’s health. Artist: Sarah Walsh (Sarah Walsh/Sarah Walsh)

The Jessicas are turning 30. Artist: Jessica Hische (Jessica Hische/ Jessica Hische)

Stress-relief teas. Artist: Lan Truong (Lan Truong/Lan Truong )

The decade in travel. Illustrator: Ross Murray. Art direction: Christine Ashack (Ross Murray/Ross Murray)

kids and stress. Illustrator: Marc Boutavant (Marc Boutavant/Marc Boutavant)

Winter weather. Artist: Tomi Um (Tomi Um/ Tomi Um)

Feeling ‘sick as a dog’? There might be a connection between the health of pets and their owners. Vicky Fogg art director. Artist: RAN ZHENG FOR THE WASHINGTON POST (RAN ZHENG/RAN ZHENG)

SPORTS



Nationals win World Series. Artist: Rob Dobi (Rob Dobi/Rob Dobi )

The Nationals. Artist: Cristiano Siqueira (Cristiano Siqueira/Cristiano Siqueira)

‘It’s my escape’. Artist: Matt Saunders (Matt Saunders/ Matt Saunders)

Never done. Artist: Catherine A. Moore (Catherine A. Moore/Catherine A. Moore)

Harper leaves. Artist: Butcher Billy (Butcher Billy/Butcher Billy)

Fighting for equity in sports. Artist: Joseph Alessio (Joseph Alessio/ Joseph Alessio)

Can Hideo Kojima save us? Artist: Alessandro Pautasso (Alessandro Pautasso/Alessandro Pautasso )

Capitol exhalation. Artist: Jon Krause (Jon Krause/Jon Krause )

WORLD



Jamal Khashoggi. Artist: David Despau based on a photo by the Asahi Shimbun (David Despau based on a photo by the Asahi Shimbun/David Despau based on a photo by)

One year later Khashoggi. Artist: Brian Stauffer (Brian Stauffer/Brian Stauffer)

Yazidi refugees in Canada. Artist: Shonagh Rae (Shonagh Rae/ Shonagh Rae)

The perils of empire. Artist: Chris Buzelli (Chris Buzelli/ Chris Buzelli)

Spain’s Vox party. Artist: Alvaro Dominguez (Alvaro Dominguez/Alvaro Dominguez)

Afghanistan. Artist: Sam Ward (Sam Ward/Sam Ward)

TECH & BUSINESS



Houses and chemical additives. Artist: Jasu Hu (Jasu Hu/Jasu Hu)

Date brokers selling secrets. Artist: Zoë van Dijk (Zoë van Dijk/Zoë van Dijk)

Cyber Monday. Artist: Vidhya Nagarajan (Vidhya Nagarajan/ Vidhya Nagarajan )

Health and science. Artist: Stephan Walter (Stephan Walter/Stephan Walter )

Double Truck for special section. Artist: MICHELLE KONDRICH (MICHELLE KONDRICH/MICHELLE KONDRICH )

The spy in your wallet. Artist: Matt Chinworth (Matt Chinworth/Matt Chinworth )

ISSUES



Teaching America’s truth. Artist: Joan Wong from images from New York Public Library (Joan Wong from images from New York Public Library/Joan Wong from images from New Y)

Women remember the moon landing. Artist: Nancy Liang (Nancy Liang/Nancy Liang)

Closed. Artist: Franziska Barczyk (Franziska Barczyk/Franziska Barczyk)

Climate change. Artists: Isabelle Cardinal and Vasava (Isabelle Cardinal and Vasava/ Isabelle Cardinal and Vasava)

Moonrise. Artist and art director: Courtney Kan (Courtney Kan/Courtney Kan)

The Jim Crow car. Artist: Christina Chung (Christina Chung/Christina Chung )

Parenting. Artist: Josée Bisaillon (Josée Bisaillon/Josée Bisaillon)

Climate change. Artist: Josée Bisaillon (Josée Bisaillon/Josée Bisaillon)

Decade definers. Artist: Jacob Thomas. Art director: Beth Broadwater (Jacob Thomas/ Jacob Thomas)

Climate change quiz. Artist: Michael Parkin (Michael Parkin/Michael Parkin)

A sustainable Thanksgiving. Artist: Maria Corte (Maria Corte/Maria Corte)

12 seconds of gunfire. Artist: Wesley Allsbrook (Wesley Allsbrook/Wesley Allsbrook)

Designed by Twila Waddy